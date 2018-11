Mal angenommen, der Weihnachtsmann würde sein Geschenke-Logistikzentrum nicht am Nordpol, sondern in Deutschland betreiben. Er wäre gut dran in Ilmenau. Die Stadt liegt abgeschieden im Thüringer Wald; es fällt häufiger Schnee als anderswo; außerdem sind die Ilmenauer große Tüftler und Bastler. Das merken Sie schon, wenn Sie am Bahnhof ankommen: Vor Ihnen steht ein Backsteinkomplex – zwei Glasriegel, beklebt mit leuchtend grünen Kacheln. Die Ilmenauer gaben ihm den Namen "Technologie-Terminal". Im Erdgeschoss findet sich ein Laden, in dem bärtige Männer Fahrräder reparieren. Andere Tüftler laufen mit Laptoptaschen durch die Stadt; jeder sechste Ilmenauer studiert an der Technischen Universität. Auch Angela Merkel bewarb sich hier einst – erfolglos.

Die Ilmenauer sind stolz auf ihre winterliche Randlage, aber Klima-Realisten sind sie auch. Deshalb haben sie sich neben den Bahnhof eine Eishalle gestellt, sicher ist sicher. Die Fassade ist verkleidet mit dunkelgrauen Schieferplatten. Die bedecken hier jede zweite Mauer, denn das Schiefergebirge ist gleich nebenan. Grau, das ist neben Grün die zweite Farbe von Ilmenau.

Beginnen Sie lieber mit dem Grün, grau wird es noch früh genug. Auf einem Trampelpfad entlang der Gleise spazieren Sie über die August-Bebel-Straße, dann über Ilmenaus Flüsschen, die Ilm, hinein ins Grüne. Wenn die Vögel nun lauter zwitschern, als die Motoren brummen, und es nach Harz und Nadeln duftet, dann wissen Sie, warum Ilmenau wächst, jedenfalls ganz zaghaft. Sie biegen in die Steinstraße ein, der Lindenberg erhebt sich in der Ferne. Vor den Jägerzäunen der Einfamilienhäuser links und rechts parken Trabis, dahinter stehen Gartenzwerge. Immer steiler geht es bergan. Wenn die Gärtner schräg zum Boden stehen, während sie das Laub rechen, wissen Sie: Bald sind Sie am Ziel.

Dann stehen Sie vor einem Schild. Aufgelistet sind jene Bob- und Rodelsportler, die hier aufwuchsen, trainierten und später große Titel gewannen. Allein elf Goldmedaillen holten Ilmenauer bei Olympischen Spielen. Damit ist Ilmenau die erfolgreichste Bob- und Rodelstadt der Welt. Vor Ihnen schlängelt sich die Rennschlittenbahn den Berg hinab. Sie sieht ein bisschen verwaschen und algengrün aus. Ilmenauer würden sagen: Patina des Ruhms. Noch heute gibt es hier Wettkämpfe, und auch Sie dürfen ab der zweiten Streckenhälfte einsteigen. Dann geht die Kurvenschwierigkeit auch für Nicht-Ilmenauer in Ordnung.

Sind Sie heil unten angekommen, gehen Sie zur Rodelklause gegenüber. Von der Terrasse haben Sie einen herrlichen Blick auf den Thüringer Wald und den grauen Teil von Ilmenau, das Neubaugebiet, das aus der Ferne ganz nett aussieht. Öffnet sich die Tür der Klause, wabert Ihnen der schwere Geruch von säuerlichem Rotkraut entgegen. Familie Marschlich serviert hausgemachte Klöße, die matschig und groß, also gerade richtig sind. Ab und an kehrt auch der Olympiasieger und Ehrenbürger Hans Rinn ein. Sie erkennen ihn am grauen Bart – Stichwort Weihnachtsmann. Fragen Sie ruhig nach einem Autogramm. DDR-Sportler werden üblicherweise nicht von Groupies überrannt.

Sie laufen nun hinab, auf der alten Bobbahnstrecke, die mittlerweile ein Wanderpfad ist. Infotafeln erzählen davon, wie es hier früher einmal aussah. Es geht weiter auf der Waldstraße, an der heute mehr Häuser als Bäume stehen. Sind Sie an der Goethe-Schule vorbei, erinnert an jeder Ecke etwas an den großen Dichter. Brothaus Johann, Goethe-Allee, Goethe-Passage, Haus von Goethe, Haus von Goethes Kumpel. Die Ilmenauer sind vernarrt in Goethe, denn Goethe war vernarrt in Ilmenau. 28-mal war er in der Stadt zu Gast, um dem hektischen Weimarer Treiben zu entfliehen. Sogar ein Gedicht benannte er nach Ilmenau: "O laß mich heut an deinen sachten Höh’n ein jugendlich, ein neues Eden sehn!"

Des Dichters Worte im Ohr, biegen Sie in die Lindenstraße ein. Die Fußgängerzone ist bevölkert von New-Yorker- und Tchibo-Filialen, über die Sie nur mit Mühe ins Schwärmen geraten werden. Halten Sie durch, und steuern Sie geradewegs auf das Rathaus zu. Sein Renaissance-Portal überstand schon drei Stadtbrände. Ruhen Sie sich auf der Bank aus, und betrachten Sie die pastellfarben sanierten Gebäude am Marktplatz aus dem Blickwinkel von Goethe, der als Bronzefigur neben Ihnen sitzt. Gut möglich, dass er einfach nur dem Weihnachtsmann einen Platz freihält.