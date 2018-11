Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu wird hierzulande oft missverstanden. Er gilt als ein kriegslüsterner Hardliner. Dabei wählt er im Dauerkonflikt mit der im Gazastreifen regierenden palästinensischen Hamas vielmehr stets die (nach israelischen Maßstäben) geringste Form des Eingreifens. Wenn irgend möglich, keine Bodenoffensive; nichts, was wie eine erneute Besetzung des Gazastreifens aussieht.

Jetzt ist er ebendeshalb unter Druck durch die weiter rechts stehenden Teile seiner Regierungskoalition geraten. Sein Verteidigungsminister Avigdor Lieberman trat vergangene Woche unter lautem Protest zurück, Netanjahu war ihm zu "weich" gegenüber den Terroristen. Netanjahu übernahm darauf kurzerhand auch noch das Verteidigungsministerium (Außenminister ist er bereits).

Nun drohen vorgezogene Neuwahlen, weil die Regierungskoalition nach dem Rückzug von Liebermans Partei nur noch eine hauchdünne Mehrheit hat. Der Wahlkampf wird nicht zuletzt über die Frage ausgetragen werden, wie aggressiv Israel gegenüber den Palästinensern auftreten soll.

Netanjahu muss sich rechtfertigen, weil er sich auf einen Waffenstillstand mit Hamas eingelassen hat – nur wenige Tage nach einem heftigen Schlagabtausch. Alles hatte damit angefangen, dass eine geheime Kommandoaktion israelischer Spezialkräfte im Gazastreifen schieflief. Die Israelis waren entdeckt und von Hamas-Kräften gestellt worden. Im anschließenden Feuergefecht starben ein israelischer Soldat und sieben Palästinenser. Hamas ließ über vierhundert Raketen auf Israel feuern, Israel antwortete mit 160 Luftschlägen. Alles sah nach dem Beginn des vierten Gaza-Krieges in zehn Jahren aus – doch dann ließ sich Netanjahu auf die Waffenruhe ein. Warum?

Netanjahus Zurückhaltung bedeutet nicht, dass er ein Freund neuer Friedensverhandlungen oder der Zweistaatenlösung ist. Im Gegenteil.

Netanjahu war einst Hauptmann in der gefürchteten Elite-Einheit Sajeret Matkal, die verdeckte Operationen im Feindesgebiet durchführt. Er weiß also aus eigener Erfahrung, was sich mit militärischen Mitteln erreichen lässt – und was nicht. Er kennt auch den Preis des Krieges: Er wurde selbst schwer verwundet, sein Bruder starb im Einsatz bei der Befreiung israelischer Geiseln in Entebbe.

Genau wie der israelische Generalstab schreckt Netanjahu vor einem neuen Gaza-Krieg zurück, den die Scharfmacher jetzt fordern, weil er weiß: Es gibt keine militärische Lösung. Hamas ist zu sehr in der palästinensischen Gesellschaft verankert, sie kann durch Waffengewalt kaum besiegt werden. Und selbst wenn, könnte ihr Sturz nur noch schlimmere Gruppen an die Macht bringen. Um sich gegen die zu wehren, müsste Israel den Gazastreifen dann möglicherweise wieder besetzen. Und das will niemand.

Weil es aus seiner Sicht keine gute Alternative zu Hamas gibt, hat Netanjahu vor der jüngsten Eskalation sogar den Transfer von 15 Millionen Dollar aus Katar nach Gaza genehmigt. Mit dem Geld können dort Gehälter bezahlt werden.

Solche Stabilisierungsmaßnahmen stellen in seiner Sicht keinen Widerspruch zu den regelmäßigen israelischen Angriffen dar, die der Abschreckung der Hamas dienen (im Jargon der israelischen Armee: "den Rasen mähen"). Solange immer wieder Raketen im Süden Israels einschlagen, wird es keinen Druck zu Verhandlungen geben – weil das Argument, man habe keinen Partner auf der palästinensischen Seite, verfängt.

Netanjahu geht es um mehr als um Gaza. Sein strategisches Ziel ist die Verhinderung eines palästinensischen Staates, in dem er eine existenzielle Bedrohung für Israel sieht. Hamas ist dabei äußerst hilfreich, gerade weil sie immer wieder in Israel die Sirenen ertönen lässt.