Wenn Touristen an seinem Foodtruck bestellen, muss sich Tim Blumqvist immer wieder dieselbe Frage anhören: "Schmecken eure Köttbullar genauso wie die bei Ikea?" Der dünne 19-Jährige schwenkt gerade sechs Fleischklößchen in Butter, als er das erzählt. Sein gelbes Gefährt ist ein Satellit des Restaurants Meatballs for the People. Es steht auf der Insel Djurgården im Osten Stockholms, umgeben von schattigen Uferpromenaden und breiten Wiesen. An den Trubel der Ikea-Welt erinnert hier rein gar nichts – bis auf, na ja, die Fleischbällchen, die nun mal das schwedische Möbelhaus in der ganzen Welt bekannt gemacht hat.

Über die Ikea-Standardversion der Köttbullar kann Tobias Nystrand nur lächeln. Nystrand ist der Küchenchef des Meatballs for the People und hat es zu einem Favoriten der Stockholmer Foodie-Szene gemacht. Von ihm lerne ich die erste Fleischbällchen-Regel auf meiner Schweden-Reise: Standardisierte Köttbullar gibt es nicht. "Jede Familie hat ihr eigenes Rezept", sagt er am Klapptisch vorm Foodtruck sitzend. Im Restaurant haben Nystrand und sein Team 120 Variationen durchprobiert, mit immer neuen Fleisch-plus-Beilagen-Kombinationen. Für die Bällchen selbst verwenden Restaurant und Foodtruck drei Teile Rinderhack, einen Teil Schweinehack, Eier, Zwiebeln, Milch, Hafer, Sahne, Senf, Salz und Pfeffer. So werden die "wahrscheinlich besten Köttbullar der Welt" gemacht, wie es auf einer Tafel vor dem Foodtruck heißt.

Ich bestelle die klassische Variante. Auf meinem Teller liegen: sechs Fleischbällchen in einer dunkelbraunen, dickflüssigen Bratensoße, daneben Kartoffelpüree, fein geschnittener Gurkensalat, rubinrote Preiselbeeren. Ich esse mal ein Stück Köttbullar mit Preiselbeeren (eine süß-säuerliche Kombi), mal mische ich die Hackfleischbällchen mit dem buttrigen Kartoffelpüree (die beste Paarung). Das schmeckt alles sehr gut, aber zum Schwärmen fehlt mir das gewisse Etwas.

Fleischbällchen sind husmanskost, hatte mir Nystrand noch gesagt. Und wie nach jeder soliden Hausmannskost fasse ich mir an den Bauch und überlege kurz, mich für ein Nickerchen hinzulegen. Ich mache dann doch lieber einen Verdauungsspaziergang entlang des Kanals zum Freilichtmuseum Skansen, einem großen Areal voller traditioneller schwedischer Bauwerke. Vor einem Holzhäuschen aus den 1920er-Jahren entdecke ich eine ältere Frau auf einer Bank. Sie trägt Kopftuch, einen langen Rock und eine Schürze, offenbar eine der vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Museums. Ich denke sofort: Da sitzt meine Chance, das traditionelle Köttbullar-Wissen einer schwedischen Oma anzuzapfen.

Und mein Instinkt liegt richtig. Karin Garner ist 76, war Bibliothekarin und sagt ganz sachlich: "Als Mutter und Großmutter von vier Enkelkindern mache ich Köttbullar seit mehr als 50 Jahren." Ein alltägliches Gericht, das sie eher unter der Woche als sonntags serviere – und ausschließlich mit Gurken und Salzkartoffeln. "Und was ist mit Kartoffelpüree?", frage ich. Kopfschütteln. "Sicher auch gut. Aber wer einmal Köttbullar mit Salzkartoffeln gegessen hat ..." Köttbullar-Regel Nummer eins scheint also zu stimmen: Kein Köttbullar ist wie das andere. Von Garner lerne ich außerdem die zweite Fleischbällchen-Weisheit: "Jeder Mensch in Schweden hat eine persönliche Köttbullar-Erinnerung." Garner zum Beispiel muss immer an eine deutsche Jugendfreundin denken, die Köttbullar nicht aussprechen konnte. Richtig: "Schöttbüllar".

Von der Großmutter mache ich mich auf zum Gourmet. Ich fahre nach Älvsjö, einem Vorort Stockholms: Dort sitzt Fredrik Eriksson im Garten seines Restaurants, vor ihm ein Teller mit einer hübschen Konstruktion aus Schwarzbrotscheiben, Salatblättern, Dill, Frischkäsehäubchen und kalten, in Scheiben geschnittenen Köttbullar. Der 54-Jährige ist ein Star unter Schwedens Köchen, er organisiert jedes Jahr die Vorbereitungen des Nobelpreis-Banketts und hat 2015 auf der königlichen Hochzeit von Prinz Carl Philip und Sofia Hellqvist gekocht. Gab es damals auch Köttbullar? "Nein, aber Prinz Carl Philip liebt sie sehr", sagt Eriksson. Ich greife zur feinen Stulle. Die kalten Hackfleischbällchen sind fester als die vom Foodtruck und haben einen stärkeren Fleischgeschmack. Der Salat ist knackig, der Frischkäse rundet das Ganze ab. "Man kann Fleischbällchen auf so viele Arten zubereiten", sagt Eriksson, der manchmal Schweins-, Rinder- und Kalbsgehacktes mischt, manchmal nur Rind für seine Köttbullar nimmt. Auch bei den Beilagen legt er sich nicht fest. An manchen Tagen gibt es zum Frühstück mit seiner Küchenmannschaft eine weitere klassische Köttbullar-Variante: ein Sandwich mit Fleischbällchen und rödbetssallad, einer Art Salat aus Roten Beten und Mayonnaise.