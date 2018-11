Das Kreuzworträtsel als PDF

Waagerecht:

7 Speisespeicher, punktelos: einer mit einer guten Portion Achtsamkeitsentwicklungspotenzial 11 Häufiger Kissenkontaktpunkt beim namensgebenden Geschehen 14 Das der Kirche benötigt kein 32 waagerecht 16 Zur Macht des Glückes bekennen sich nur die Unglücklichen, denn die Glücklichen führen all ihre Erfolge auf Klugheit und ... zurück (J. Swift) 19 Der Vater von Martins Gänseflugpassagier 20 Nicht ungefedert: typischer Sport des 23 -waagerecht-Verehrers 21 Erinnert bisweilen den Player, Sportsman zu sein 22 Wie die Wäsche vorm Bügeln? Wie der Großzügige gegen Monatsende 23 Lady im Bauch derer, die verdächtigen 34 senkrecht geschenkt bekamen 24 Nickname aus erzengelhaften Sphären 26 Freund und ... erkennt man, wenn sie Hilf’ in Not getan (Abraham a Santa Clara) 28 Gehegt als Floragehege 30 Zwei gehören zum Slalomwettbewerb, acht zum Hund-und-Hase-Wettrennen 32 Wohin Segel nicht führen, dahin führen ... (Sprichwort) 34 Gibt in der Bananensinfonie den Ton an 35 Sprudelt nur in seiner monarchischen Version 36 Vor-Haupt-Sache im Lange-Leitung-Fall 38 Bedeutende Phase in der Entstehung einer Burgruine 39 Das droht, wenn’s für das 14 waagerecht auf der Kippe steht 40 Nicht wirklich lichtdicht, drum auch ins Fenster gehängt 41 Der ... Lob besteht in Werken, nicht in Worten (Sprichwort) 43 Großstädter in den frankofonen Alpen? Hochprozenter von weiter nördlich! 44 Schwebt wie Schneeflocke von der Flasche ins Glas?



Senkrecht:

1 Schämt sich ins Beaudenlose, wird an ihm ein Makel sichtbar 2 Gepäckzustand nach Art des Siegaussichtslosen 3 Einbahnsackgasse in Schwimmers Revier 4 Frei von ihm kann’s noch hoch hinaus gehen – außer im Club der Desinformanten 5 Wetten, dass es sich hierbei auch um eine Flirtaufforderung handeln kann? 6 Hat seine Rolle bei der Holle wie im Pfefferkuchenhaus 7 Wer seine ... kennt, der ist der Freie; wer sich frei wähnt, ist seines Wahnes Knecht (Grillparzer) 8 Bei Glück im Unglück nur einen Ruf weit entfernt 9 Spielen grundlegende Rolle hier bei Musterung, da bei Kriminalitätsbekämpfung 10 Kommentar von erfreuter Zunge 11 Nur wenig länger als seine Frontpartie: manches Menschen bester Freund 12 Hilfreich beim Seiten-Finden, unermüdlich im Zelda-Suchen 13 Ausnehmend freudig begrüßt zumeist, als Hinter-Stirn-Aufblitzer 15 Vor allem dies stand in der Einkaufsliste beim Constructeur von Paris’ wichtigstem 37 senkrecht 17 Ein uhrsprüngliches Geräusch, gelangte auch in manch originellen Kopf 18 Eher ans Blattwerk als an die Dolde geht ihm der Suppenkoch 24 Bloß eine Verhalblautbarung aus der Zeterecke 25 Schreiben manche auf den Wunschzettel und besitzen gar nicht Fahrrad oder 26 waagerecht 27 Ist ja nichts Neuss: Da mündet sie 29 Eine Dame, jeder hat sie in den Armen 31 Bloß w- ist keine der Methoden, die zu schützen 33 Lerne: durch einen Dreh entstehen hier Kronenträger 34 Falls Gratisexemplar, lasse man den Dentalcheck ausfallen 37 Der Blitz schlägt eher in einen ... als in eine Hütte (Sprichwort) 42 Kann an Land wie auf See voranbringen, und bei manch einem gibt’s auch Applaus

Lösung von Nr. 2459 (ZEITmagazin Nr. 47/2018):

Waagerecht:

7 FREISTIL 11 GALERIE, Empore und Kunstverkaufs-/-ausstellungsraum 15 MAULFAUL 17 AUGENBLICK 19 KEFIR 20 GARTENTEICH 21 Heu-, Stroh-DIEMEN 23 Jules VERNE 24 RUHE 25 BOERSEN 27 GENRE 29 RASEND 30 REIN-fall, -schrift 32 einen Schauspieler DOUBELN 35 "tank!" und der TANK 37 GELINGEN 38 rege Lungen und REGELUNGEN 41 NICKEN 42 DAR-stellen, -legen 43 GOENNEN 44 Ski-SCHANZEN 45 GAENGELN



Senkrecht:

1 BRUEDERLICH vs. Vorschlag "couragiert" (Nationalhymne) 2 Valentin- Karlstadt-Musäum im ISARtor, München 3 Vogel MILAN und Milan Kundera 4 mag er und MAGER 5 KENTERN 6 FILIUS = Sohn (lat.) 7 FAKTOREN 8 ELFI in D-elfi-n 9 TUGENDEN 10 LARVE 11 Johannes GUTENBERG 12 Peter Joseph LENNE als Gestalter des Berliner Großen Tiergartens 13 EICHEN in schl-eichen 14 SCHENKEN 16 FIES 18 BERATUNG 22 die und das MENGEN 26 REICH 27 venezianische und Seilbahn-GONDEL 28 REGGAE 31 INKA 33 URAN in Uran-us 34 LEO in Leo-nie 36 ANNE Hathaway, "Brokeback Mountain" 39 LENZ in Kob-lenz 40 GELD