Das am höchsten dotierte Los liefert die Künstlerin Isa Genzken zusammen mit ihrem Galeristen selbst ein. Für 83.300 Euro wird die Auktionatorin Lydia Fenet von Christie’s New York die Selbstporträt-Collage neben rund 60 weiteren Losen am Abend des 24. Novembers in der Münchner Pinakothek der Moderne aufrufen – dann heißt es zum 16. Mal: "Let’s Party 4 Art".

Feiern und Spenden, das Modell aus Glamour und Wohltätigkeit, das in den USA viele Kunstinstitutionen erst ermöglicht, wird auch in Deutschland angesichts knapperer Kulturetats populär. Perfektioniert hat es hierzulande der inzwischen 900 Mitglieder zählende Förderverein "PIN. Freunde der Pinakothek der Moderne". Die jährliche PIN-Party-Benefizauktion ist für 800 Gäste der Münchner und internationalen Gesellschaft (Karten: 100 bis 600 Euro) ein wichtiger Termin.

Fraglos beflügeln Champagner, Gourmetdinner und DJ die generöse Stimmung. Doch ist der Abend keine elitäre Veranstaltung. Auch dieses Jahr erwarten die Veranstalter einen Erlös von über einer Million Euro. Zwar liegen die Aufrufpreise unter denen, die die Galerien der jeweiligen Künstler üblicherweise nehmen. Aber dem guten Zweck zuliebe steigen die Gebote erfahrungsgemäß schnell. Schnäppchenjäger sind bei "Let’s Party 4 Art" fehl am Platz. Hier gilt das Motto: "Gut aussehen und Gutes tun".