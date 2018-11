Jürgen haben wir in der Nähe von Lüneburg getroffen, am Brunausee, wo man drei Euro am Tag für einen Parkplatz auf einer Wiese bezahlt. Keinerlei Infrastruktur, außer einem Toilettenhäuschen. Als wir dort ankamen, war Jürgen mit seinem ausgebauten Mercedes Sprinter schon eine Woche da.

Ich fragte ihn, ob wir unsere Würstchen zu seinen Frikadellen auf den Grill legen könnten. Er nickte, sagte nichts. Wir setzten uns und sagten auch erst mal nichts. Zehn Minuten später fing er an zu reden. Dass er keinen Bock mehr auf die Gesellschaft habe, das Grau der Städte, Verbote an jeder Ecke, ständige Beschallung mit Werbung, seelenlose Scheiße. Oben auf dem Dach hat er eine Solaranlage. Jürgen will autark sein, dieses Wort benutzte er häufiger. Ich schätzte ihn auf etwa 50 Jahre. Er sagte, er sei in Frührente.

Wir waren gerade erst losgefahren. Redeten vom losgelösten Leben, schwärmten vom Wald, von Flüssen und Seen. Er hörte schweigend zu. Meine Freundin P. fand, ihn umgebe die Aura eines Untergetauchten. Er ist jedenfalls keiner der Freizeit-Aussteiger, die sich in der Facebook-Gruppe "Vanlife Germany" organisiert haben. Die wenigsten der 8000 Mitglieder leben Vollzeit im Auto. Anders als in den USA ist "Vanlife" in Deutschland eher ein Projekt fürs Wochenende, für Urlaube und lange Reisen. Es geht da um Fragen wie: Soll ich Parkett legen? Wo sind eure Lieblingsplätze in Deutschland?

Obwohl die Gruppe sehr aktiv ist, schaffen wir es in den nächsten drei Monaten nicht, zu einem Treffen dazuzustoßen. Irgendwie sind wir immer in der falschen Ecke. Und auch ganz froh darüber: Wenn ich mir die Vanlife-Blogs und Instagram-Profile anschaue, frage ich mich, wann die ersten Baumärkte auf den Trend aufspringen und die ersten Werbespots schalten: DEIN AUTO – DEIN PROJEKT!

Uns ging es nie um das Auto an sich. Uns hat die Abzocke auf dem Mietmarkt angekotzt. Und es gefiel uns nicht, wie bequem wir geworden waren. Aber wir sind keine Aussteiger. Wir arbeiten weiter. Das Auto ist nur Vehikel, um einfacher zu leben und die Welt zu sehen. Vielleicht hocken wir nächstes Jahr in einer Wohnung in Teheran, in einer Jurte in der Mongolei oder auf einem Segelschiff.

Als wir Mandy im Westerwald treffen, sind wir inzwischen fast 10.000 Kilometer durchs Land gefahren, haben zwei Töpfe und eine Pfanne weggeworfen, die Hälfte unserer Klamotten aussortiert, zwei Campingstühle gekauft, zweimal unsere Beziehung infrage gestellt, zehnmal einen Waschsalon besucht, tausend Mücken erschlagen und ein Dutzend Mal Sardinen zum Abendbrot gegessen. Wir haben 20 perfekte Sonnenaufgänge gesehen, 22 Bücher gelesen und nicht ein einziges Mal Netflix geglotzt.