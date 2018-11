Wo entscheidet sich eigentlich, wie gut die Lehrkräfte sind, die unseren Nachwuchs unterrichten? Passiert das im Studium, in der ersten Phase der Lehrerausbildung. Oder im Referendariat, der zweiten Phase? Für den Erziehungswissenschaftler Jürgen Oelkers liegt der "Schlüssel für die Verbesserung des Unterrichts und der Schulentwicklung insgesamt" woanders: in der sogenannten dritten Phase, der Lehrerfortbildung. Doch während etwa Schüler regelmäßig getestet werden, wird kaum geprüft, was Bildungspolitiker und Schulbehörden auf dem Feld der Lehrerfortbildung leisten.

Eine Expertengruppe um den ehemaligen Hamburger Landesschulrat Peter Daschner hat sich kürzlich darangemacht, Licht ins Dunkel zu bringen. Ihr Bericht zeigt, wie wenig selbst die zuständigen Ministerien über den Zustand der Lehrerfortbildung wissen – und wie uneinheitlich die 16 Bundesländer sie handhaben. Zwar ist sie für die Lehrkräfte überall gesetzlich verpflichtend, aber nur in Bayern, Bremen und Hamburg werden dabei quantitative Daten erhoben. Deshalb können auch nur dort die Angebote kontrolliert werden.

Welche Fortbildungsangebote die Lehrkräfte nutzen und in welchem Umfang sie es tun – darüber hat kaum ein Ministerium einen Überblick, weil nur die wenigsten Länder dazu Daten erheben oder veröffentlichen. Erstaunt mussten die Experten auch feststellen, dass der Fortbildungsbedarf fast nirgendwo auf Länderebene systematisch erfasst wird. Passgenaue Schulungen zu entwickeln ist daher unmöglich. Und selbst die eigentlich simple Frage, wie viel Geld die Länder in die Lehrerfortbildung investieren, ist nicht zuverlässig zu beantworten, weil die Ausgaben nicht klar zugeordnet werden, Statistiken fehlen oder fehlerhaft sind.

Aus den wenigen vorliegenden Zahlen wird ersichtlich, dass die Ausgaben für die Lehrerfortbildung von 2002 bis 2015 um zehn Prozent gesunken sind, während die Ausgaben der Länder für die Schulen im gleichen Zeitraum um 36 Prozent gestiegen sind. Zum Vergleich: Unternehmen geben pro Mitarbeiter rund dreimal so viel Geld für die Fortbildung aus wie die Länder für ihre Lehrkräfte.

Moniert wird von den Experten auch, dass niemand öffentlich Rechenschaft über den Erfolg der Lehrerfortbildung ablegen muss, dass nachgewiesen wirksame Schulungsarten zu selten eingesetzt werden und dass die Länder nicht über gemeinsame Qualitätsmaßstäbe verfügten. Das steht im krassen Widerspruch etwa zu Untersuchungen des neuseeländischen Bildungsforschers John Hattie, der herausgefunden hat, dass sich gute Lehrerfortbildungen deutlich auf die Leistungen der Schülerinnen und Schüler auswirken.

Um die Lehrerfortbildung zu verbessern, fordern die Experten nun mehr Transparenz, Kooperation und eine systematische Bedarfsanalyse, verbunden mit effektiven Qualifizierungen. Doch zunächst, so die Experten, bräuchte die dritte Phase der Lehrerbildung mehr Geld. Bisher sei sie schlicht unterfinanziert.