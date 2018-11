Die Welt ist voller Wunder. Wer hätte je gedacht, dass die Lindenstraße, diese Dauerwerbesendung zur politischen und sozialen Bildung, einmal eingestellt werden könnte? Ihr Erfinder Hans W. Geißendörfer jedenfalls hat ganz offenbar auf ewigen Bestand gesetzt, zumindest für die Geltungsdauer des Grundgesetzes. In seinem Protest gegen den Beschluss der ARD, die Serie im März 2020 auslaufen zu lassen, verklammerte er die pädagogischen Ziele der Sendung demonstrativ mit den Grundwerten der Verfassung – die Lindenstraße stehe "für politisches und soziales Engagement, für Meinungsfreiheit, Demokratie, gleiche Rechte für alle und Integration".

Und in der Tat hat die Serie, bei ihrem Start 1985 die erste wöchentliche Soap-Opera im deutschen Fernsehen, alle Emanzipationsbewegungen des Landes treulich begleitet und gefördert, die Umweltaktivisten und die Wehrdienstverweigerer gefeiert, den griechischen Kneipenwirt und den türkischen Nachwuchsakademiker gewürdigt, nicht zuletzt den ersten schwulen Fernsehkuss gezeigt, die Bildung lesbischer Lebensgemeinschaften und die Homo-Ehe dem sachte widerstrebenden Vorabendpublikum ans Herz gelegt. Die Lindenstraße hat sich dem sozialen Wandel und Selbstverwirklichungsversprechen der alten, vornehmlich westdeutschen Bundesrepublik so eng amalgamiert, dass man kaum glauben möchte, sie sei erst 33 Jahre alt. Man hätte sie glatt auf über 50, wenn nicht 60 geschätzt.

Das hat freilich auch mit ihrem betulichen, immer sachten und beschwichtigenden Wesen zu tun. Kein gesellschaftliches Problem schien ihr zu groß, um es nicht auf Familiengröße zu verkleinern. Weil Geißendörfer, dieser Urlinke unter den westdeutschen Filmemachern, so überzeugt davon war, dass alles Private politisch sei, konnte er auch alles Politische ins Private, zumal in Ehe-, Liebes- und Eltern-Kind-Konflikte übersetzen. In gewisser Hinsicht war hier jedes Aufbegehren eine pubertäre, vorpubertäre oder spätpubertäre Revolte, nicht anders als die Seitensprünge des Hans Beimer, das Coming-out des Carsten Flöter oder das unbelehrbare Greisengranteln des Dr. Dressler.

Die einzig Erwachsene, schwer Erschütterliche und verantwortlich Handelnde in diesem aufgeregten Stadtteilkindergarten war Helga Beimer, "Mutter" Beimer, wie sie zu Recht und ausschließlich genannt wurde. Sie konnte alles parieren und ausbalancieren, sie allein hatte überlebensgroßes Kinoformat in der Krähwinkelei – war sie am Ende das allegorische und weibliche Pendant zu dem überlebensgroßen Beschwichtigungskanzler Helmut Kohl, dessen Regierungszeit sich vielleicht nicht zufällig mit der künstlerisch vitalen Zeit der Lindenstraße deckte?

Jedenfalls hatte die Serie, solange Kohl amtierte, die Lebenswahrheit auf ihrer Seite. Alle Figuren waren glaubhaft und mutmaßlich jedem Zuschauer aus eigener Erfahrung vertraut. Hans Beimer, dieser idealistisch verschusselte Softie, mochte als Sozialarbeiter oder gar Streetworker womöglich nicht ganz überzeugen, aber als Mittelstufenlehrer am Kreisgymnasium wird den Typus jeder gekannt haben, vom prototypischen Schuhwerk über die Brille bis zur erotischen Labilität. Und wer seinerzeit weder einen Carsten Flöter noch eine Tanja Schildknecht oder Marion Beimer in seiner Klasse gehabt hat, der kann in den späten Achtzigern, frühen Neunzigern überhaupt nicht zur Schule gegangen sein. Diese krasse, geradezu hyperrealistische Zeittypik – sie konnte Teenies, die das eigene Schulerleben hier noch einmal nacherleben mussten, auch rasend machen – verlor sich mit wachsender Annäherung an die Jahrtausendwende. Die Lindenstraße verlor rapide an Plausibilität, beziehungsweise man konnte ihre Figuren und Geschichten nur mehr plausibel machen, indem man sie zurückdatierte. Ihre Psychologie und Motivik gehörten einer vergehenden Zeit an, genauer gesagt einem westdeutschen Kosmos, der seiner östliche Entsprechung noch nicht innegeworden war.

Oder noch einmal anders gesagt: Auch Soap-Operas können nicht beliebig alt werden. Einmal müssen sie sterben. Insofern ist die Entscheidung der ARD, allen Protesten zum Trotz, höchst weise. Wir haben jetzt noch anderthalb Jahre zur Sterbebegleitung, das sollte genügen.