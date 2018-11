Es ist nicht einfach, jemandem, der Italien und die Italiener nicht kennt, Matteo Salvini zu erklären. Der 45-jährige Innenminister und stellvertretende Ministerpräsident macht seit 25 Jahren Politik, ohne je einer normalen Arbeit nachgegangen zu sein. Die Lega-Partei, die er anführt, ist die älteste Partei Italiens und hat in zehn der vergangenen 24 Jahre mitregiert. Trotzdem gilt Salvini in Italien als der neue Stern am politischen Himmel. Dabei sind Salvini und seine Partei voller innerer Widersprüche.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden