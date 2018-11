Die Katastrophe fand am späten Abend des 5. Juni 2014 statt. Bis heute ist nicht geklärt, was den Großbrand in der Nürnberger Marthakirche ausgelöst hat, der den 600 Jahre alten Dachstuhl zerstörte, das Hauptschiff und den Chorraum stark beschädigte. Fest steht jedoch: Der Brand verzehrte ein weiteres Zeugnis mittelalterlicher Stadtgeschichte. Für die Nürnberger Bürger besonders schmerzlich, weil die Altstadt im Zweiten Weltkrieg in Schutt und Asche versank und dann nach historischem Vorbild wiederaufgebaut wurde. Aber, bei aller kulturhistorischen Wertschätzung: Für einen zeitgemäßen Gottesdienst sind mittelalterliche Kirchen nicht nur ein Segen.

Jetzt, gut viereinhalb Jahre nach dem Großfeuer, scheinen die Nürnberger eine Lösung verwirklicht zu haben, die der Vergangenheit Rechnung trägt und gleichzeitig in die Zukunft weist. Äußerlich wurde die Kirche nach den Auflagen des Denkmalschutzes wieder so aufgebaut, wie sie in der Nähe des Hauptbahnhofs das Stadtbild prägte. Im Inneren aber ist sie nach den heutigen Bedürfnissen für Lichtsetzung, Akustik und Brandschutz ausgestattet.

"Wer zur Decke hinaufblickt", schwärmt Dieter Krabbe, der Pfarrer der evangelisch-reformierten Kirche, "entdeckt eine mehrschichtige Struktur aus diagonal versetzten Bretthölzern, dazwischen Hunderte kleiner Lämpchen." Krabbe nennt das "Abrahams-Himmel". In dem schweben auch die Nürnberger. Ihre Spendenbereitschaft half, die knapp zwölf Millionen Euro für den Neuaufbau zu stemmen. So sind die alten Steine der Mauern und Säulen nun vom Ruß befreit, der Sandstein ist heller, die beim Brand geschmolzenen Glocken werden nächstes Jahr durch neue ersetzt. Ein gestampfter, imprägnierter grauer Lehmboden steht für zunehmende Bodenhaftung.

Hell, offen und erdverbunden – all das, was die finstere, hermetische und himmelsfixierte Gottesvorstellung des Mittelalters nicht war, will die Marthakirche nun sein. Pfarrer Krabbe wirkt zufrieden: "Ich hätte auf den Brand verzichten können, aber heute hat die Gemeinde sehr viele Möglichkeiten, die Kirche bis unter die Decke mit Leben zu füllen." Er stellt sich vor, dass seine Gemeinde in Zukunft auch diakonische Aufgaben übernimmt: Suppenküche, Deutschunterricht für Flüchtlinge, öffentliche Proben der Studenten der Musikhochschule – das alles sei hier jetzt möglich.

Was sich jedenfalls nicht verändert hat, sind die alten bunten Glasfenster. Die waren während des Feuers wegen Restaurierungsarbeiten ausgebaut und eingelagert. Wenn das kein Zeichen ist, Vergangenheit und Zukunft zu versöhnen.

