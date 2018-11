Nachruf Rolf Hoppe * 6. 12. 1930 † 14. 11. 2018

Vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass der Mensch im Grunde nie bestimmen kann, welches die Geschichten sind, die von ihm bleiben. Und dass immer die Geschichten bleiben, von denen man es am wenigsten erwartet hat.

Der Schauspieler Rolf Hoppe, der vorige Woche in Dresden gestorben ist, war ein Genie des Diabolischen. Er spielte Göring in Mephisto, tötete als Western-Schurke Indianer, er war Julius Streicher in Comedian Harmonists.

Aber zum deutsch-deutschen Volksschauspieler wurde Rolf Hoppe mit herzhaftem Kitsch; mit der Rolle des gütigen Königs im Defa-Märchen Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Vielleicht war das seine schauspielerisch am wenigsten anspruchsvolle Rolle. Vielleicht war es die am wenigsten facettenreiche Figur seines langen Kamera- und Bühnenlebens. Aber gerade weil Rolf Hoppe als Aschenbrödel- König im Grunde grandios überbesetzt war, wurde dies der Film, den jeder kennt.

Kurz zur Erläuterung, für mitlesendes Westpublikum: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, das ist das Ereignis, nach dessen Sendeterminen mindestens ostdeutsche Mütter ihre Weihnachtsplanung ausrichten (und in Wahrheit auch die Väter, ohne es zuzugeben). "Wann läuft das Aschenbrödel?", das ist die Frage, die im Vorfeld aller Feiertagsplanungen in vielen Familien steht, weil der Film, 1973 als ČSSR-DDR-Co-Produktion gedreht, da dutzendfach vor allem im Öffentlich-Rechtlichen ausgestrahlt wird. Und er wird, die Einschaltquoten beweisen es, auch hunderttausendfach geschaut. Zu den Feiertagen dürfen sich dann Spaziergang, Gans-Essen, Kirchbesuch und Glühweintrinken bitte schön ums Aschenbrödel herumgruppieren.

Es gibt nun eben Schauspieler, die vielleicht damit gehadert hätten, ausgerechnet für so einen Film in Erinnerung zu bleiben, aber Rolf Hoppe war da anders.

"Ist doch schön", sagte er einmal, "da freue ich mich – dass ich da in einen Film geraten bin, der immer wieder Freude macht. Und der praktisch mit zur Adventszeit, zur Weihnachtszeit gehört."

Rolf Hoppe war ein bescheidener Mensch, der zu großen Gesten nur auf der Bühne neigte. Das erklärt, dass er eher ein Star der zweiten Reihe war. Ein freundlicher, fröhlicher, zugewandter Mann, der ausgerechnet im Theater und im Film aber immer dafür gebucht wurde, den Fiesling zu geben. Doch auf spezielle Weise: Denn seine Fieslinge waren nie bloß fies, sie waren, im Gegenteil, gerade deshalb so gespenstisch, weil sie an der Oberfläche humorvoll und beinahe einnehmend waren. Anders gesagt: Erst in ihrer Freundlichkeit waren seine Fieslinge fies.

Auf diese Weise spielte Rolf Hoppe neben Klaus Maria Brandauer 1981 in der Klaus-Mann-Verfilmung Mephisto den Ministerpräsidenten, der an Hermann Göring angelehnt ist. Brandauer war schon ein Star, als der Film gedreht wurde. Hoppe wurde es durch den Film. Als Mephisto den Oscar gewann, wurde Hoppe in der DDR so übergroß, dass man ihn frei reisen ließ.

Später spielte er auch den sehr gemeinen, jedenfalls überaus strengen Vater Clara Schumanns, in Frühlingssinfonie. Die ZEIT schrieb damals über ihn, er sei "ein Monument von subtiler Tyrannei".

Wenn man so will, war Hoppe im Film immer der König der Nebenrollen: im Mephisto, in der Frühlingssinfonie, in Comedian Harmonists. Und ja: Selbst im Aschenbrödel war er ja nicht die erste Geige, sondern überpräsent im Hintergrund.

Im Vordergrund stand er in Dresden. Diese Stadt, die seine Heimatstadt wurde, legte sich ihm zu Füßen; und zu Recht. Hoppe wuchs in Ellrich im Harz auf, er entstammt einer Bäckersfamilie, rettete das Familienunternehmen durch den Krieg, als der Vater zur Armee eingezogen wurde. Aber Bäcker wollte er nie sein. Er wollte ans Theater. Greifswald, Leipzig, Gera, Berlin, vor allem aber: Dresden.

Hier, am Staatsschauspiel (bei seinem ersten Engagement hieß es noch Staatstheater), wurde Hoppe vom interessanten Schauspieler zum Publikumsliebling. In Dresden wurde er glücklich. So oft er in den Westen reisen durfte, er kam immer zurück. "Ich hab doch ein schönes Leben gehabt – ich hab doch überhaupt keinen Grund, traurig zu sein", sagte er in einem Interview, als er schon weit über 80 Jahre alt war. Da war er immer noch auf der Bühne, in Dresden-Weißig nämlich hatte er sich eine Art schauspielerische Altersresidenz gegründet: das Hoftheater, das für sich, wie die Sächsische Zeitung gerade bemerkte, sehr dresdnerisch ist – bildungsbürgerlich, aber rustikal. Anspruchsvoll, aber volkstümlich.

Am Donnerstag der vorigen Woche starb Rolf Hoppe, im Alter von 87 Jahren.

Kurz darauf nahm der MDR das Aschenbrödel ins Programm, viel früher im Jahr als eigentlich üblich. Für ihn, im Gedenken.