Freitagnachmittag in Bern, vor dem Kulturzentrum Progr. Die jungen Frauen und Männer, die hier sitzen, blicken kurz hoch, als Simon Küffer durch den Innenhof geht. Er ist hier kein Unbekannter. Als Tommy Vercetti schreibt Küffer system- und kapitalismuskritische Texte. Gleichzeitig arbeitet er an der Hochschule für Künste Bern an seiner Dissertation – zum Thema Geld.

DIE ZEIT: Glauben Sie, dass etwas anderes als Geld die Welt regieren könnte?

Simon Küffer: Puh, eine Fangfrage gleich zum Anfang.

ZEIT: Weshalb Fangfrage?

Küffer: Weil Sie mich ebenso fragen könnten, ob das Haus, das aus Beton gebaut ist, auch ohne Beton stehen würde. Geld in seiner physischen Form gibt es seit über 2.500 Jahren, und die ganze Welt ist darauf aufgebaut. Natürlich können wir Geld nicht einfach aus unserer Gesellschaft wegdenken. Trotzdem gab und gibt es Beispiele für andere Lebensweisen, in denen etwas anderes als Geld das gesellschaftliche Handeln anleitet.

ZEIT: Was könnte denn sonst die Welt regieren?

Küffer: Muss denn überhaupt etwas regieren? Ich glaube, es wäre mit den heutigen Mitteln ein Leichtes, die Produktion so zu koordinieren, dass alle genug hätten.

ZEIT: Das klingt naiv.

Küffer: Das naiv zu nennen zeugt vom Zynismus und der Beschränktheit, die uns das Gelddenken auferlegt. Dem sollte man sich möglichst verweigern.

ZEIT: Wie können Sie in einem System leben, das Sie so vehement ablehnen?

Küffer: Nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ich glaube, es gibt nur sehr begrenzt ein richtiges Leben im falschen.

ZEIT: Versuchen Sie sich dem kapitalistischen System zu entziehen, etwa indem Sie tauschen statt kaufen?

Küffer: Nein. Ich glaube, wenn man Teil eines Wirtschaftssystems ist, muss man auch entsprechend leben. Ich finde diese Haltung nicht sehr ungewöhnlich. Es gab immer Herrschaftssysteme, unter denen die Menschen litten und die sie kritisiert haben. Und ganz ehrlich: Häufig fällt es mir auch nicht schwer, in diesem System zu leben.

ZEIT: Wann?

Küffer: Wenn ich zum Beispiel einen Topf Mövenpick Schoggi-Glace essen kann. (lacht)

ZEIT: Ist das nicht ein Widerspruch?

Küffer: Natürlich, aber das gehört dazu. Der Kapitalismus hat auf der Lustebene sehr viel zu bieten, deshalb ist er ja so erfolgreich. Das vergessen Linke oft.

ZEIT: Sie haben eine Weile in Kuba gelebt. Was haben Sie dort über Geld gelernt?

Küffer: Es ist erstaunlich, wie schnell man sich an andere Preisverhältnisse gewöhnt. Nach drei Wochen dachte ich: Ich zahle doch nicht einen Dollar für ein Taxi!

ZEIT: Fühlen Sie sich manchmal schuldig, in der reichen Schweiz zu leben?

Küffer: Schuld ist ein hartes Wort. Ich habe mich ja nicht entschieden, hier zu leben. Dennoch ist jeder von uns in seinem Alltag durch seinen Konsum ein Profiteur und Ausbeuter. Bei jeder Tasse Kaffee, die wir trinken, bei jedem Pulli, den wir tragen. Jedes Baby wird schon befleckt und schuldbeladen geboren; das ist eigentlich die Realisierung des Ursündenprinzips.

ZEIT: Wie gehen Sie mit dieser Sünde um?

Küffer: Ich glaube, dass wir alle eine Verantwortung tragen, uns gesellschaftlich einzubringen. Es ist im Interesse aller, diese Welt zum Besseren zu verändern.

ZEIT: Verbessern Sie die Welt durch Musik?

Küffer: Ich sehe die Musik, das Schreiben und den Diskussionsclub, den ich mitorganisiere, als die wirkungsvollste politische Arbeit, die ich persönlich machen kann. Und die Kunst bietet – zumindest in meinem Fall – den bestmöglichen Rahmen, meine Kritik glaubwürdig nach außen zu tragen.

ZEIT: Sie lehnen Geld in der heutigen Form ab und beschäftigen sich geradezu versessen damit. In Ihrer Dissertation, in Ihrer Kunst. In einem Ihrer Raps heißt es: "Was du bisch entscheide dini Eutere, ihre Cash und vilech z’letscht du." Oder: "Dr Franke git dir Iifluss, aber macht ä ke G us."

Küffer: Es gab zwei oder drei Momente in meinem Leben, in denen ich kaum Geld hatte und mir ganz grundsätzlich überlegt habe, weshalb wir überhaupt Geld brauchen. Andererseits begegnete mir Geld durch meine linke, marxistische Politisierung immer wieder. Es fasziniert mich. Und ich glaube, Geld ist stark unterreflektiert.

ZEIT: Wie meinen Sie das?

Küffer: Es gibt zahlreiche Studien und Bücher darüber, wie Märkte funktionieren oder wie man Geld möglichst erfolgreich anlegt. Das ist, als ob man Landwirtschaft betreibt, ohne die Biologie der Pflanze zu kennen. Mich interessiert die Philosophie des Geldes. Als herrschendes Machtinstrument muss man es grundsätzlich hinterfragen.

ZEIT: Sie selber doktorieren an der Hochschule der Künste und der Universität in Bern zur visuellen Rhetorik des Geldes. Worum geht es da?

Küffer: Ich untersuche, wie Bilder und Grafikdesign in Zusammenhang mit Geld eingesetzt werden. Ich frage mich etwa: Was erzählt ein Zeitschriften-Cover über die Euro-Krise? Welche Mittel wendet es an? Und wie wirkt sich diese Bildsprache auf unser Geldsystem aus?

ZEIT: Was haben Sie bisher herausgefunden?

Küffer: Es geht immer um eine Versinnlichung von Geld.

ZEIT: Was heißt das?