Mit einem Kloß im Hals gibt Alice Weidel zu Beginn dieser Woche vor ihrer 92-köpfigen Fraktion eine persönliche Erklärung zu der Spendenaffäre ab, die nun seit knapp zwei Wochen die AfD beschäftigt (siehe Infokasten). Die Abgeordneten, von deren Wohlwollen Weidels politisches Überleben jetzt abhängt, zeigen sich in SMS nach draußen überrascht: Wow, so kennt man die Chefin gar nicht!

Die Fraktionsvorsitzende sagt, sie sei naiv gewesen, habe zu sehr auf Professionalität in ihrem Kreisverband Bodensee vertraut, die einfach nicht da gewesen sei – eine Schuldzuweisung an andere also, aber im Gewand der Zerknirschung. Berater hatten Weidel einen solchen Auftritt nahegelegt: Etwas Demut solle sie zeigen, nicht so kalt, hochfahrend und rational wie sonst auftreten, mehr Herzlichkeit wagen. "Es sollte menscheln", sagt ihr Mitarbeiter Daniel Tapp. Er kennt das schon: Tapp hat sieben Jahre lang für die FPÖ-Politikerin Barbara Rosenkranz in Wien gearbeitet. "Niemand käme auf die Idee, von Alexander Gauland mehr Herzlichkeit zu verlangen. Bei einer Frau ist das Standard."

Auf Weidel folgt ein ausschweifender Vortrag des Staatsrechtlers Karl-Albrecht Schachtschneider, in dem er der Fraktionschefin so lange ein völlig korrektes Verhalten bescheinigt, bis es einen geradezu heroischen Schimmer annimmt. Schachtschneider ist Mitglied im Kuratorium der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung, also nicht unbedingt das, was man sich unter einem externen Sachverständigen vorstellt.

Danach herrscht Frieden. Weidel scheint vorerst gerettet. Ein einziger von 92 Abgeordneten, der Sachse Siegbert Droese, fragt in scharfem Ton: "Was muss eigentlich noch alles passieren, bis Sie persönliche Konsequenzen ziehen?" Weidel bescheidet ihn schmallippig: Diese Frage habe sich erledigt – und so sieht es die überwältigende Mehrheit der Anwesenden auch. Das war es dann mit der Demut. Die Wagenburg schließt sich.

Was ist da gerade los in der Alternative für Deutschland, die sich vorgenommen hatte, die etablierten Parteien mit Hyperkorrektheit das Fürchten zu lehren? Die in ihrem Grundsatzprogramm fordert, die Beeinflussung der politischen Willensbildung durch Großspender zu verhindern, ja Spenden von Firmen ganz zu verbieten? Weidel selbst hatte am 21. September 2017 ihre Anhänger auf Facebook dazu aufgefordert, Geld an die AfD zu spenden: "Im Gegensatz zu anderen Parteien haben wir keine Großspender." Da wusste sie nach eigenem Bekunden schon seit vier Tagen, dass das nicht der Wahrheit entsprach. Ihre Entschuldigung: Verantwortlich sei ihr Social-Media-Team.

Mysteriöse Gönner Mysteriöse Gönner Am Morgen des 10. August 2017, mitten im Bundestagswahlkampf, schickt die Schatzmeisterin von Alice Weidels AfD-Kreisverband Bodensee eine E-Mail an Frank Kral, den Landesschatzmeister ihrer Partei in Baden-Württemberg. Sie schreibt darin von "Zuwendungen für die Wahl" mit "wöchentlich mehreren tausend CHF". Die Schatzmeisterin bittet Kral um Entschuldigung dafür, dass sie ihn mit Fragen zum Umgang mit diesem Geldeingang aus dem Ausland "belästigt". Kral, ein gelernter Bankkaufmann, antwortet sinngemäß, die Zuwendung sei eine normale Spende. Er dürfte den Kreisverband damit falsch beraten haben. Hinter der Überweisung steht ein mysteriöser Gönner aus der Schweiz, wie einem Kontoauszug zu entnehmen war, den der Rechercheverbund von SZ, WDR und NDR kürzlich veröffentlichte. Auf der Überweisung war "Wahlkampfspende Alice Weidel Socialmedia" eingetragen. Weil jedoch deutsche Parteien kein Geld von Personen aus Nicht-EU-Ländern annehmen dürfen, steht der Verdacht der illegalen Parteienfinanzierung im Raum. Über Wochen gingen rund 130.000 Euro in 18 Tranchen über einen Strohmann und das Schweizer Handelsunternehmen PWS PharmaWholeSale International AG an die AfD. Weidel verwendete das Geld, um einen Anwalt zu bezahlen, der gegen kritische Berichterstattung vorging, außerdem für Werbevideos sowie einen Online-Mitarbeiter, der unter anderem Facebook-Likes für Weidels Seite kaufte. Im Februar 2018 landete auf demselben Konto von Weidels Kreisverband eine weitere Spende. Die weithin unbekannte niederländische Stiftung Identiteit Europa überwies 150.000 Euro. Die AfD wollte diese Finanzspritze jedoch nicht und zahlte das Geld später zurück. Auch die Spende aus der Schweiz überwies die Partei zurück, nachdem die AfD ein halbes Jahr nach der Wahl bemerkt haben will, dass sie das Geld möglicherweise illegal angenommen hatte. Eine Auffälligkeit verbindet die Geldflüsse: Die Spender bleiben anonym. Die Bundestagsverwaltung prüft nun die Vorgänge. Bestätigt sich der Verdacht auf unerlaubte Parteienfinanzierung, müsste die AfD das Doppelte des Spendenwertes als Strafe zahlen. Es ist nicht das erste Mal, dass die AfD massive und womöglich illegale Wahlkampfhilfe erhält. Seit 2016 unterstützt der Stuttgarter Briefkasten-Verein "Zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Freiheiten" die Partei in jedem Landtagswahlkampf ebenso wie bei der Bundestagswahl. Von Spenden in zweistelliger Millionenhöhe ist die Rede. Auch in diesem Fall ist der Gönner bislang unbekannt, und wieder führen Spuren in die Schweiz. Christian Fuchs

Die AfD befindet sich in einer Art euphorisierter Stresssituation. Einerseits spürt sie das Kribbeln eines gigantischen Doppelerfolgs im kommenden Jahr in den Fingern: Mit einem starken Einzug an der Seite der anderen europäischen Rechtspopulisten setzt sie an zum Sturm auf Brüssel, auf die "EU-dSSR", wie es jetzt auf dem Europa-Parteitag der AfD in Magdeburg permanent hieß. Und dann soll ein Triumph über CDU und Linkspartei bei den ostdeutschen Landtagswahlen folgen. Vor diesen Wahlen will man, so sagt es der sächsische Bundestagsabgeordnete Siegbert Droese, "einfach Ruhe im Karton". Einen Rücktritt an der Fraktionsspitze, der einem Schuldeingeständnis Weidels gleichkäme, kann man da nicht brauchen.