Wenn ein Junge kurz vor Beginn der Pubertät das Elternhaus verlassen muss, um in einem fremden Land bei Ersatzeltern aufzuwachsen, kann da leicht was aus dem Ruder laufen. Er aber ist an der Herausforderung gewachsen, nahm mit 19 Jahren die neue Staatsbürgerschaft an, hat in der Wahlheimat aus seinen Talenten Beruf und Berufung gemacht: "Bei mir fing ja alles mit der Musik an, und die ist bis heute Leidenschaft geblieben, und das Schauspiel ist zur Leidenschaft geworden." So zog es ihn nach dem Studium (Abschluss: Musik-Fachlehrer) endgültig auf die Bühne. Hier gab er vor gut vierzig Jahren sein Debüt, spielte lange Theater, bis der Durchbruch im Fernsehen kam – mit einer Rolle, die ihm in den biografischen Details auf den Leib geschrieben ist und die er seither immer wieder spielt.



Dass er dabei trotz der grau und weiß gewordenen Haare meist recht jungenhaft daherkommt, scheint jene These zu stützen, wonach jüngere Lebenspartner jung halten – seine gleichfalls im Filmbusiness tätige Frau erhielt unlängst einen Nachwuchs-Förderpreis. Mit dem gemeinsamen Töchterchen machen sie gern Urlaub in seinem Herkunftsland, abseits der touristischen Massenpfade. Bei allem, was er erreicht hat, wäre seine Karriere wohl so niemals denkbar gewesen ohne jenen Kollegen, der ihm im TV als Partner zur Seite steht. Auch auf der Bühne beleben die zwei zur Adventszeit ein gemeinsames Herzensprojekt. Und als sei das nicht genug, hat er inzwischen noch eine dritte Passion entdeckt: das Bücherschreiben. Wer ist’s?

Lösung Nr. 47:



Jakob van Hoddis (1887–1942) oder Hans Davidsohn debütierte 1908 mit einem Gedichtband und veranstaltete literarische Abende. 1911 erschien in "Der Demokrat" sein Kultgedicht "Weltende". Ab 1915 war er in psychiatrischer Behandlung. 1942 wurde er aus einem jüdischen Heim bei Koblenz deportiert, wahrscheinlich nach Sobibor