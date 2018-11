Sollten Ihnen große Teile der hier abgebildeten Spielsituation bekannt vorkommen, wäre das nicht verwunderlich. Vor Wochenfrist präsentierten wir eine Konstellation aus dem Finale des ZEIT-Scrabble-Turniers 2018. Kurz darauf ergab sich jedoch schon die nächste reizvolle Lage. Nach Theo Kardels EINLERNE platzierte Regula Schilling ABRED. Die unzulässige Form blieb – wie zuvor Kardels ungültiges ZULUDST – mangels Anfechtung liegen. Mit der NON (gemäß Duden Teil des katholischen Stundengebets) betrieb der Borchener anschließend Bänkchenkosmetik. Nun war erneut die Schweizerin an der Reihe. Die Kombination der ihr zur Verfügung stehenden Buchstaben mutet wenig attraktiv an. Schilling machte das Drittbeste draus, wobei ich fest davon ausgehe, dass sie die höchstbewertete Möglichkeit gesehen, jedoch aus taktischen Gründen verworfen hat. 33 Zähler brachte ihr großartiges, mir zuvor unbekanntes Wort. Neben einem punktgleichen Zug gab es noch zwei, die um einen resp. vier Augen höher dotiert waren.



Lösung aus Nr. 47:



Theo Kardel platzierte EINLERNE auf 14H–14O und bekam dafür 72 Zähler. Die gleiche Punktzahl brachte LEINENER auf 14G–14N. Getoppt wurden diese Züge durch LINEAREN auf L4–L11, dotiert mit 83 Punkten

Es gelten nur Wörter, die im Duden, "Die deutsche Rechtschreibung", 27. Auflage, verzeichnet sind, sowie deren Beugungsformen. Die Regeln finden Sie im Internet unter www.scrabble-info.de