Nichts ist gewiss in diesen Tagen in London, nur auf Theresa May ist Verlass. Stoisch beharrt sie auf ihrem "Deal", stoisch ignoriert sie die Gegner in der eigenen Fraktion, die seit Tagen Briefe sammeln, um die Premierministerin zu stürzen. Jedenfalls galt das bis Dienstagabend, bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe. Eine solche Einschränkung ist nötig, denn in 24 Stunden kann in Großbritannien derzeit viel passieren.

Die britische Politik hatte sich in der Vergangenheit stets durch Klarheit ausgezeichnet. Egal wer regierte, die Konservativen oder Labour, das politische System sorgte für eindeutige Verhältnisse. Doch nun ist nichts mehr klar, nicht einmal mehr, ob May wie geplant an diesem Sonntag nach Brüssel reisen kann, wo ein EU-Gipfel das Abkommen beschließen soll, das den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union regeln soll. Ihr Abkommen.

Zweieinhalb Jahre nachdem eine Mehrheit der Briten entschieden hat, aus der Europäischen Union auszutreten, droht das Land im politischen Chaos zu versinken. Nur May, die stets etwas ungelenk wirkt, versucht, dem Durcheinander zu trotzen. Manch einer vergleicht sie bereits mit Margaret Thatcher. Andere kontern, May sei nicht standfest, sondern stur. Keine eiserne Lady, sondern "die schlechteste Regierungschefin aller Zeiten". In einer Radioshow wirft ihr ein Anrufer vor, sie sei "wie Chamberlain". Der glücklose Premier hatte vor dem Zweiten Weltkrieg vergeblich versucht, Hitler zu beschwichtigen.

Thatcher oder Chamberlain? In Großbritannien wird in diesen Tagen Geschichte geschrieben, darin jedenfalls sind sich alle einig. Es geht um den Zusammenhalt des Vereinigten Königreichs, um seinen Platz in der Welt, um seine wirtschaftliche Zukunft und, nicht zuletzt, um die Zurechnungsfähigkeit der Politik im Mutterland der Demokratie.

May und ihre Minister haben, in wechselnder Besetzung, 19 Monate lang mit der EU verhandelt. Der Deal, den die Premierministerin dann in der vergangenen Woche vorstellte, besteht aus zwei Teilen. Auf 585 Seiten wird detailliert und rechtlich verbindlich der Austritt Großbritanniens aus der Union geregelt. May beharrt darauf, dass mit diesem Text die wichtigsten Forderungen erfüllt werden, die an den Brexit geknüpft waren: Großbritannien habe künftig wieder die alleinige Kontrolle über seine Grenzen, über sein Geld und seine Rechtsprechung. Zuwanderer aus der EU dürften sich nicht mehr "vordrängeln", erklärte May auf einem Kongress des britischen Unternehmerverbandes.

Mays Kritiker hingegen werfen ihr vor, dass sie das wichtigste Versprechen des Brexit-Referendums nicht erfüllt, sondern sogar in sein Gegenteil verkehrt: Die Abhängigkeit von der EU werde künftig nicht kleiner werden, sondern größer. Diese Kritik entzündet sich an dem zweiten Teil des Deals. Auf sieben Seiten wird recht luftig skizziert, wie die künftigen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU aussehen könnten. Außerdem wird eine Übergangsperiode verabredet, die mindestens bis Ende 2020 dauern soll. Bis dahin bleibt Großbritannien Teil der Europäischen Zollunion und damit auch dem europäischen Regelwerk unterworfen – ohne allerdings künftig noch über dieses Regelwerk mitbestimmen zu können. Viele fürchten nun, dass aus der Übergangsperiode ein Dauerzustand werden könnte. Jacob Rees-Mogg, ein besonders konservativer Konservativer, warnt, Großbritannien werde sich in einen "Sklaven-Staat" verwandeln. Der Ton in Westminister ist scharf geworden, oft verletzend.

Ungewöhnliche Allianzen haben sich gebildet. Nicht nur Leaver wie Rees-Mogg, die schon immer für den Austritt aus der EU gestritten haben, lehnen Mays Deal ab. Auch Remainer wie Jo Johnson, die die EU nie verlassen wollten, argumentieren ähnlich (siehe das Interview unten auf dieser Seite). Der Oppositionsführer Jeremy Corbyn fordert Neuwahlen. Die schottischen Nationalisten drohen mit einem erneuten Unabhängigkeitsreferendum. Und die Abgeordneten der nordirischen Demokratischen Union (DUP), auf deren Stimmen May angewiesen ist, haben Anfang der Woche schon einmal probehalber mit der Opposition gestimmt.

Wie kann es unter diesen Umständen weitergehen? Ohne die Zustimmung der Abgeordneten gibt es kein Abkommen. Aber dass sich in den kommenden Tagen doch noch eine Mehrheit für den Deal findet, ist so gut wie ausgeschlossen.

Entsprechend aufgeregt wird an der Basis debattiert. Vier Tage nachdem das große Durcheinander begann, drängeln sich weit über hundert Bürger im Gemeindezentrum der Christ Church von Greenwich. Gegenüber der Kirche reihen sich ein italienisches Feinkostgeschäft, ein chinesischer Take-away und ein nepalesisches Restaurant aneinander; der Wahlkreis im Osten Londons ist seit Jahren fest in der Hand von Labour. Linksliberales Bürgertum wohnt hier, zwei Drittel haben im Juni 2016 für den Verbleib in der EU gestimmt. Nun wächst unter ihnen die Hoffnung, dass sich die Entscheidung für den Brexit doch noch korrigieren lasse. Hinter dem Slogan "People’s Vote" hat sich eine Kampagne formiert, die ein zweites Referendum fordert.

Matthew Pennycook ist Abgeordneter für Greenwich und wie die Mehrheit seiner Wähler ein Remainer . Im Schattenkabinett von Labour ist der 36-Jährige für die Verhandlungen mit der EU zuständig. Er kritisiert das "Versagen" der Regierung, und selbstverständlich, versichert Pennycook, werde er im Parlament gegen Mays Deal stimmen. Gleichzeitig versucht er die Hoffnungen seiner Zuhörer zu dämpfen. Ein neues Referendum sei "riskant", sagt Pennycook, alles deute darauf hin, dass das Ergebnis abermals knapp ausfallen würde. Selbst wenn Remain diesmal gewinne: "Referenden sind spaltende Instrumente, genau deshalb stecken wir ja im Schlamassel." Ein Dutzend Hände schnellt in die Höhe, ein Mann geht Pennycook direkt an: Wird es nicht Zeit für Labour, endlich entschieden gegen den Brexit zu kämpfen? "Ich lasse mir nicht sagen, ich hätte nicht genug gekämpft", schnappt Pennycook zurück. "Wo waren Sie denn 2016?" Damals sei er häufig nur mit zwei oder drei Unterstützern von Haustür zu Haustür gezogen, um für die EU zu werben.