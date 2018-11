Über Mäuse ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wunderbarerweise gibt es sie noch, sie fallen wie eh und je in Küche und Keller ein, besiedeln alte Kommoden und nagen sich auch durch dickwandige Plastiksäcke bis zum kalorienreichen Hundefutter durch. Anders als Maikäfer, von denen Kinder heute nur mehr durch Hörensagen wissen, lassen sich Mäuse noch at work erleben. Sie trappeln auf Dachböden und durch hohle Wände, huschen über den feuchten Boden der Waschküche und hinterlassen auf der Treppe winzige Pfotenbilder, nass in Staub gemalt. Generell sind sie weniger dezent, als Körpergröße und -gewicht (so um die 25 Gramm) vermuten lassen. Man beachte, dass Mäuse springen können und dementsprechend bei einer nächtlichen Session in der Speisekammer auch ziemlichen Partylärm erzeugen, vor allem wenn die angebissene Haferflockentüte noch dazu herunterfällt.

All das ist ein großes Glück. Viel zu viele der wilden Mitbewohner des Menschen, die sich über Tausende von Jahren in Kulturgeschichte und Legendenbestand der Welt eingeschrieben haben, existieren mittlerweile nur noch dort: in Büchern, Fabeln, Sprichwörtern, in Anekdoten oder auf Illustrationen. Das Silberfischchen, das noch im Haushalt meiner Großmutter zuverlässig die Zuckerdosen bewohnte und beim Abheben der Deckel sich sofort auf eine wilde Flucht um den Dosenrand machte, ist Jüngeren nicht mehr bekannt, ganz zu schweigen von dem winzigen Bücherskorpion, der in heutigen Lexika nur als Abbildung auftaucht, nicht als lebender Gast.

Am traurigsten steht es aber um die Maikäfer, diese stattlichen und markantesten aller flugfähigen Käfer Mitteleuropas, die vor fünfzig Jahren noch in einer einzigen Frühsommernacht einen ganzen Baum kahl fressen konnten, die wegen ihrer Überzahl von Kindern in Streichholzschachteln gesammelt wurden und sich zu humoristischen Betrachtungen jeder Art anboten. Beispiel: Was unterscheidet Förster von Maikäfern? Maikäfer sind braun und kacken grün, Förster sind grün und ... Es versteht sich von selbst, dass eine solche Scherzfrage nicht zugunsten von Forstbeamten ausgehen kann. Aber wer weiß heute, was massenhaft verzehrtes Blattchlorophyll mit den Ausscheidungen des Maikäfers macht? Wer rechnet überhaupt noch mit einem nennenswerten Kotaufkommen durch Insekten?

Es ist ja leider so, dass allgemein die Natur uns nicht mehr mit Macht gegenübertritt, sondern als immer schon Fragiles, Bedrohtes, Seltenes. Solch ein regelrechter Ungezieferbefall als Katastrophe und robustes Großereignis ist etwas ganz Seltenes und Kostbares geworden. Selbst die Küchenschabe kennt so richtig nur der, der auch New Yorker Hotels so richtig gut kennt. Es wäre aber wichtig für Heranwachsende, vor allem in Deutschland, einmal in ihrer Welt zu erleben, wie dünn und flach sich sogar ausgewachsene Kakerlaken machen können, wenn sie sich partout durch eine Ritze zwängen wollen. Besser lässt sich die Macht von Anpassungsbereitschaft und Willen zum Fortkommen gar nicht studieren, nicht einmal in einer Unternehmensberatung.

Aber die Maus! Die Maus ist Gott sei Dank noch da, gleichermaßen schädlich und niedlich und voll übersprudelnder Überlebensenergie. Die Maus und auch die Ratte haben sich an der Seite des Menschen behaupten können, dieses einzigen verbliebenen Großungeziefers in der Zivilisation. Dieser Mensch macht natürlich noch einmal ganz anderen Schaden und anderen Lärm, wahrscheinlich ist er der auffälligste Hausschädling überhaupt, in Küche, Partykeller und Bad. Nur dass seine Fußabdrücke nicht so niedlich sind ... streng genommen gar nicht niedlich.

