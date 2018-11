DIE ZEIT: Wenn man die Nachrichten über die Vorgänge rund um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) verfolgt – von der Razzia bis zum rechtsextremen Security-Mitarbeiter bei den U-Ausschuss-Sitzungen: Verstehen Sie, dass einem da mulmig wird?

Werner Amon: Ja, und das geht nicht nur Außenstehenden so. Ich bin seit zehn Jahren Vorsitzender des Unterausschusses, der sich mit dem Verfassungsschutz beschäftigt. Vor einem Jahr hätte ich das alles für unmöglich gehalten. Das heißt nicht, dass man beim Verfassungsschutz nicht manches verbessern könnte. Aber was hier zutage getreten ist, von der Hausdurchsuchung, den Vorbereitungen dazu und allem, was sich im Umfeld ereignet hat, ist nicht in Ordnung, ganz im Gegenteil.

ZEIT: Was wäre das größte anzunehmende Unglück, das dahinterstecken könnte?

Amon: Das möchte ich nicht beantworten. Denn da müsste ich ein Szenario zeichnen, das weit über die Dinge hinausgeht, die wirklich passiert sind ...

ZEIT: ... und die Sie sich überhaupt vorstellen wollen?

Amon: Die möchte ich mir nicht vorstellen, nein. Mir reicht, was passiert ist. Unmittelbar nach der Razzia habe ich gesagt, dass zwei Dinge klar sind. Erstens war sie überschießend und unangebracht. Und zweitens glaube ich nicht, dass alle Vorwürfe richtig sind, insbesondere gegen den BVT-Leiter Peter Gridling. Mein Eindruck war, dass das Amt weitgehend eine gute Arbeit geleistet hat.

ZEIT: Nächste Woche wird Ihnen Herbert Kickl im Ausschuss Rede und Antwort stehen müssen. Ist der Innenminister eine Schlüsselperson in der ganzen Sache?

Amon: Da habe ich noch keine Entscheidung getroffen.

ZEIT: Ihre Äußerungen legen das aber nahe.

Amon: Ja. Ich habe gesagt, dass die Untersuchung durch den Ausschuss jetzt ins Finale kommt. Zuletzt haben wir Peter Goldgruber, den Generalsekretär des Innenministeriums, gehört. Und da haben sich erhebliche Widersprüche aufgetan und Erinnerungslücken, die für einen Spitzenbeamten dieses Zuschnitts erschreckend sind.

ZEIT: Innenminister Kickl hat bisher beteuert, er habe mit der ganzen Affäre gar nichts zu tun.

Amon: Es gibt Dinge, die zu hinterfragen sind. Da ist die Niederschrift der fallführenden Staatsanwältin, der zufolge ihr der Generalsekretär gesagt habe, er habe im klaren Auftrag des Innenministers gehandelt. Das hat der Generalsekretär in seiner Einvernahme eher bestritten. Dazu werden wir die Staatsanwältin noch einmal befragen müssen. Dann war Kickl zumindest einmal beim Empfang einer sogenannten Belastungszeugin dabei – ob im Ministerbüro oder anderswo scheint ja nicht mehr so klar zu sein.

ZEIT: Was hat Sie bislang am meisten überrascht?

Amon: Die Deutlichkeit, mit der die sogenannten Belastungszeugen in sich zusammengefallen sind. Das Konvolut, in dem Vorwürfe gegen das BVT erhoben wurden, war ja schon lange bekannt und hat der Staatsanwältin für keinen ausreichenden Anfangsverdacht gereicht. Dann wurden Zeugen an die Staatsanwaltschaft herangeführt, das war angeblich der Anlass zu diesem massiven Grundrechtseingriff – so zumindest die Argumentation. Wenn man diese Personen bei uns unter Wahrheitszwang gehört hat, ist nichts übrig geblieben, im Gegenteil. Die Aussagen fand ich eher entlastend gegenüber dem BVT. Es bleibt also die Frage, wie eine Staatsanwaltschaft unter Heranbringung solcher Zeugen zu so massiven Eingriffen gegenüber einer doch bedeutenden Behörde bereit sein kann.