In der Kolumne "Zeitzeichen" schreibt der Reporter Ulrich Stock regelmäßig aus dem Redaktionsalltag von ZEIT und ZEIT ONLINE.

"Viele Kolumnen sind der Zeitung Tod", lautet ein altes Sprichwort unter Zeitungsmachern. Was es bedeutet? Nun, eine Kolumne ist ein eingezäuntes Territorium, eine gegen die Außenwelt abgeschottete Zone des Blattes – ein Schonraum für die Leserschaft wie auch für die Redaktion. Die Spalte will gefüllt sein, das ja, aber sie füllt sich auch, und ein grundsätzliches Nachdenken darüber, ob es hier und jetzt nichts anderes, Wichtigeres gäbe, findet von Ausgabe zu Ausgabe nicht statt. Viele Kolumnen, viele Schonräume.

Das heißt indes nicht, dass eine Kolumne an sich schlecht wäre, nein, nein, es ist allein eine zu hohe Zahl. Treuen Lesern kann sich eine Kolumne geradezu einschreiben; sie mag das Erste sein, was sie aufschlagen. Das gilt für Martenstein wie für "Stimmt’s?" oder für Jens Jessens "Tierleben", das zweifellos zu selten erscheint, wenn man an Überschriften denkt wie "Löwen, esst mehr Wilderer!" oder "Adler leben nicht vegan".

Aus aktuellem Anlass gewürdigt sei hier die langlebigste Kolumne unseres Blattes, nämlich die von Helmut Pfleger im ZEITmagazin. Da ermuntert uns der Großmeister seit dem Jahr 1982, Schachaufgaben zu lösen, und wie sehr das gelesen wird, spürt man an den Reaktionen, wenn das Layout mal leicht geändert wird. Gibt gleich Proteste.

Zur Londoner Schachweltmeisterschaft, die noch bis zum 28. November läuft, so sie nicht vorzeitig entschieden wird, bekommt unser Kolumnist Verstärkung: Es gibt wöchentliche Reportagen im Ressort Wissen des Blattes und tägliche Berichte auf zeit.de im Netz.

Ist Schach etwa kein Schonraum? Aber ja doch, in diesen wilden Zeiten allemal.