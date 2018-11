Der schönste Moment an diesem Tag in der Holsten-Brauerei begibt sich, als Olaf Rauschenbach einfach anfängt, die Holsten-Klischees in den Raum zu lachen. Diese Sprüche, Kalauer, Klassiker, die natürlich kennen sollte, wer in dieser Stadt lebt. Holsten knallt am dollsten, ja! Die Hopihalido, die Holstenpilsenerhalbeliterdose! Holsten Edel geht in’ Schädel, immer gut!

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden