Man kann der Paketpost, vulgo DHL, ja einiges vorwerfen, aber bei einer Sache läuft alles superkorrekt – bei der Identitätsfeststellung. Wenn Sie Ihr Paket bei einer gern weiter entfernten Zweigstelle abholen müssen, dann brauchen Sie Glück: Hat Ihre Freundin aus Wien Ihren Namen auch richtig geschrieben? Richtig bedeutet, wie schon erwähnt, superkorrekt, also exakt wie auf dem Ausweis, den Sie vorzeigen. Pech also, wenn Ihr Nachname dort Osterwold-Meyer lautet, aber die Freundin beim Paket lässigerweise auf das -Meyer verzichtet hat. "Sorry", sagt die Frau im Postshop. "Ich kann Ihnen das Paket nicht aushändigen."

Bei nicht übereinstimmenden Namen sei die "Gefahr des Missbrauchs" zu groß: Denn könne man überhaupt Frau Osterwold-Meyer und Frau Osterwold in einer Person sein? "Wenn Sie etwas bestellen", rät sie noch, "verwenden Sie künftig Ihren korrekten Namen!" Und auf Ihre schnappatmige Erwiderung, Sie hätten das Paket nicht bestellt, sondern es stamme von Ihrer Freundin aus Wien und enthalte eine leider verderbliche Sachertorte, folgt ein zweiter Rat: "Lassen Sie sich das noch mal zustellen, vielleicht ist der Zusteller nicht so pingelig."

Als Sie fassungs- und paketlos den langen Weg nach Hause antreten, fragen Sie sich: Wie kann das sein? Ganz einfach, sagt Hans-Christian Mennenga, Leiter der Pressestelle Nord der Deutschen Post DHL Group. Die Mitarbeiter der DHL-Partnerfilialen müssten dafür sorgen, dass nur derjenige das Paket bekomme, an den es auch adressiert sei. "Dabei verzichten die Kolleginnen und Kollegen bewusst auf Rätselraten und Spekulationen, sondern halten sich an das, was schwarz auf weiß angegeben ist." Dass jemand versuche, sich unrechtmäßig Pakete zu ergaunern, sei eine durchaus reelle Gefahr – die es bei der direkten Übergabe an der Wohnungstür so nicht gebe. Wer hier öffne, gehöre "in der Regel zum Haushalt".

Davon abgesehen darf man annehmen: Müssten die Paketboten auch noch die Ausweise abgleichen, würde das gesamte System der Paketzustellung zusammenbrechen.