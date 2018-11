Ich musste eine kleinere Straftat begehen, um den Tapir zurückzuholen. Mein Freund und ich hatten uns getrennt, ich fuhr zu seiner Wohnung, als ich recht sicher sein konnte, dass er nicht da war, und beschwatzte den Nachbarn mit dem Ersatzschlüssel, mich kurz hineinzulassen – irgendeine hochkomplexe Geschichte mit Impfpass und überstürzter Reise nach Tadschikistan. In Wahrheit stopfte ich, einmal eingelassen, sofort den babyblauen, etwa handgepäckgroßen Tapir aus Frotteestoff in meine Tasche. All die anderen Geschenke, die ich dem akut Verflossenen im Lauf von drei Jahren gemacht hatte – Bücher, Pullover, eine Uhr –, ließ ich zurück, sie sollte er ruhig haben oder auf den Müll werfen, mir egal. Nur den Tapir nicht, den hatte ich selbst gemacht.

