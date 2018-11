Babys sind süß, Aids ist hässlich. In China wurden jetzt Zwillinge geboren, die angeblich gegen HIV resistent sind, weil ein Embryonenforscher ihre Gene mit einer Technik namens Crispr/Cas9 verändert haben will. Der Mann besitzt eine Gentechnik-Firma. Gibt es bessere Reklame?

Man beruhige sich nicht damit, dass der Nachweis des Experiments aussteht. Der Wissenschaftler ist kein Unbekannter. Experten, die mit seiner Arbeit vertraut sind, halten seinen Erfolg für möglich. Das ist das Neue: Die Phase der Gemütlichkeit ist beendet, in der die Debatte um die Manipulation des menschlichen Erbguts mit dem Hinweis entschärft werden konnte, bis dahin werde noch viel Zeit vergehen.

Die Nachricht aus China hat Empörung ausgelöst, gerade unter Wissenschaftlern. In vielen Ländern dürfen sie zwar die Gene von überzähligen Embryonen verändern, doch sie dürfen daraus keine Menschen entstehen lassen. In China gilt so ein Verbot nicht, jedenfalls nicht grundsätzlich. Jetzt scheint das Land um den Ruf seiner Wissenschaft zu fürchten. Gut so.

Der chinesische Forscher He Jiankui © Anthony Kwan

Vielleicht hat der Gendoktor in Shenzhen bloß geschummelt. Allerdings wurden auch in der Vergangenheit wissenschaftliche Durchbrüche von Betrugsversuchen begleitet. Ein Weckruf bleibt die Sensationsnachricht allemal.

Die Risiken der Technik sind hoch: zunächst einmal für das genetisch veränderte Individuum und dessen Nachkommen, denn man weiß zu wenig über das Zusammenspiel von Erbanlagen. Erst recht unbekannt sind die gesellschaftlichen Folgen. Nur ein Beispiel: Genmanipulation wird teuer sein, mit der Folge, dass die Spaltung der Gesellschaft in die Erbanlagen eingeschrieben werden könnte. Hier die Reichen, Gesunden und Schönen, dort der minderwertige Rest. Damit bräche ein neues Zeitalter an.

Wissenschaftler fordern daher ein weltweites Moratorium für die Übertragung genmanipulierter Embryonen in den Mutterleib. Klingt vernünftig, passt aber schlecht in die politische Landschaft. Weltweite Verabredungen haben keine Konjunktur. Da mag das Klimaproblem noch so dringlich, die Bedrohung durch Kernwaffen noch so beängstigend oder die Migration noch so herausfordernd sein, die Losung der neuen Zeit lautet: "Wir zuerst!"

Was ist Crispr? Die Gentechnik Crispr Die Welt von morgen schafft der Mensch sich selbst. Möglich macht das eine neue Gentechnik: Crispr/Cas9, kurz Crispr. Mit ihr wollen Forscher Tiere und Pflanzen gestalten. Und Menschen heilen, die Aids, Krebs oder genetische Erbkrankheiten haben. Der Mechanismus ist simpel, billig und hocheffizient. Das macht ihn so vielversprechend für Wissenschaft und Wirtschaft – und so umstritten.



Erst vor wenigen Jahren haben die Forscherinnen Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna die entscheidende Entdeckung gemacht. Sie beschrieben, wie sich ein Abwehrsystem, das Bakterien gegen Viren einsetzen, als Allzweckwerkzeug in der Genombearbeitung verwenden lässt. Binnen Monaten veränderte die Erkenntnis die Arbeit in Laboren weltweit. Schon heute nutzen Wissenschaftler Crispr/Cas9, etwa in der Biotechnologie. Chinesische Forscher erproben sie an menschlichen, wenn auch nicht lebensfähigen Embryonen.



Schon heute steht fest: Crispr wird Alltag. Doch wie, wann, wofür und für wen soll man die Genomschneiderei erlauben? Noch sind diese Fragen offen. DIE ZEIT und ZEIT ONLINE haben der Technik einen Schwerpunkt gewidmet Crispr – Evolution zum Selbermachen. Wie funktioniert Crispr? Das neue Universalwerkzeug der Gentechnik kann die DNA von Menschen, Tieren und Pflanzen so präzise verändern wie keine Technik zuvor. Es heißt Crispr (für Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) oder Crispr/Cas9. Im Englischen ist von Genome Editing die Rede, weil die DNA damit redigiert (edited) werden kann wie ein Text, in Deutschland ist der Begriff Genchirurgie populär. Das Werkzeug besteht aus einem Riesenmolekül namens Cas9, das wie eine winzige Schere funktioniert und die DNA zerteilen kann. Und aus einer Molekülsequenz, die als Adresscode dient. Diese Adresse gibt die gewünschte Position an, wo die DNA durchtrennt werden soll. Dafür setzen Genetiker die Moleküle Adenin (A), Guanin (G), Cytosin (C) und Thymin (T) so zusammen, dass die Sequenz genau mit jener Stelle der DNA korrespondiert, an der diese zerschnitten werden soll (Beispiel: AATATCTTCTTAAATACCCG). Haben zwei Scheren dann einen fehlerhaften Genabschnitt abgetrennt, flicken die natürlichen Reparaturmechanismen der Zelle die DNA wieder zusammen. Die Möglichkeiten Auch neue Gene lassen sich einfügen. Um monogenetische Erbkrankheiten zu behandeln, müssen die Moleküle mithilfe von harmlosen Viren, sogenannten Genfähren, in die betroffenen Körperzellen eingeschleust werden und das defekte Gen korrigieren. In früheren Gentherapien ging das schief, Patienten sind gestorben. Neuere Genfähren mit Adeno-assoziierten Viren sollen sicherer sein. Aids und Krebs wiederum sollen bekämpft werden, indem man Immunzellen außerhalb des Körpers mit Crispr verändert und dann wieder in den Körper injiziert. Gefürchtet sind sogenannte Off-target-Effekte, bei denen die DNA versehentlich auch an anderen als dem gewünschten Ort durchtrennt wird. Bislang tabu: die Genchirurgie am menschlichen Embryo. In diesem Fall würden die veränderten Gene weitervererbt – und der Mensch steuerte seine eigene Evolution.

Wofür ließe sich ein Moratorium nutzen? Zum Beispiel für die Einigung auf eine Positivliste: Sie würde abschließend jene Erbkrankheiten aufzählen, die solche Eingriffe rechtfertigten. Reine Optimierung bliebe verboten, einschließlich des besseren Schutzes vor Infektionskrankheiten, denn dafür gibt es weniger riskante Verfahren.

Schwieriger wäre es, die erlaubten Risiken zu definieren. Vertrackt ist außerdem die Verteilungsfrage; der Zugang zu neuen Gentherapien darf jedenfalls nicht allein dem Markt überlassen werden. Und schließlich: Wer kontrolliert? Es wurde schon die Gründung einer internationalen Behörde vorgeschlagen, ähnlich der Internationalen Atomenergieagentur (IAEA) in Wien, mit weitreichenden Inspektionsrechten. Fragt sich nur, wie realistisch das alles ist, denn auf der anderen Seite der Machtverteilung finden wir die Faktoren Macht und Profit.

Ein kategorisches Verbot freilich wäre eine besonders schlechte Idee. Die Großmächte der Wissenschaft würden sich ohnehin nicht darauf einlassen. Es wäre außerdem nicht zu rechtfertigen. Religiöse Einwände gegen die Genmanipulation kommen beispielsweise nicht infrage, denn die werden nicht von allen Religionen angeführt, und nicht jeder Erdenbürger ist religiös. Ein schwereres Geschütz ist da schon die Menschenwürde. Aber wie will man begründen, dass die Manipulation des Erbguts ein Verstoß gegen die Würde ist, also gegen den Achtungsanspruch, den jedes Individuum hat? Ist der Sitz dieser Würde denn die DNA?

Gewiss, die Menschen, die aus den Embryonen entstehen können, werden nicht vorab um Zustimmung zur Genveränderung gebeten. Aber es wird ja ohnehin niemand gefragt, unter welchen Umständen er geboren werden will und ob überhaupt.

Manchmal übrigens droht in dieser Debatte die Stimme der Kranken unterzugehen. Viele Krankheiten liegen jeweils nur an einem einzigen Gen. Eine Technik, es gefahrlos auszuschalten, wäre ein Segen. Die Forschung darf nach ihr suchen, nur nicht um jeden Preis.

