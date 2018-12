Die traurige Wahrheit: Ohne einen Forderungsverzicht von Klaus-Michael Kühne über 27 Millionen Euro hätte sich das Ergebnis der "gewöhnlichen Geschäftstätigkeit" auf ein Minus von 33 Millionen belaufen. Kühnes Verzicht wirkt sich in der Bilanz wie ein außerordentlicher Ertrag aus, mindert den Verlust und findet beim HSV nicht zum ersten Mal Anwendung, um aufgehübschte Zahlen präsentieren zu können. Auf seine Forderungen zur Rückzahlung von Darlehen verzichtet der Finanzier aber nicht einfach so. Als Gegenleistung erhält er vom HSV sogenannte Besserungsscheine – ein Versprechen auf Rückzahlung, sollte sich die wirtschaftliche Lage verbessern. Die Höhe dieser Eventualverbindlichkeiten liegt allein für Kühne bei 46 Millionen Euro zuzüglich Zinsen. Sie werden in der Bilanz im Posten Verbindlichkeiten aber nicht mitgezählt, da sie erst nach Eintritt bestimmter Bedingungen wieder aufleben.

Ein Teil der Rückzahlung ist an das sportliche Abschneiden in der laufenden Saison sowie den drei darauffolgenden Spielzeiten geknüpft, der Rest sogar an wirtschaftliche Erfolge, falls der HSV "in der Saison 2018/19 einen Tabellenplatz belegen sollte, der ihm Entgelte in bestimmter Höhe garantiert, und zugleich außerordentliche Erlöse erzielt", heißt es im Lagebericht zur aktuellen Bilanz. Kühne hat mit den Besserungsscheinen ein Netz um den HSV gesponnen, aus dem dieser sich auf Jahre nicht befreien kann. Denn sobald die Bedingungen erfüllt sind, leben neue Verbindlichkeiten gegenüber Kühne auf, die der HSV aus eigenen Mitteln nicht stemmen kann. Er ist auf weitere Forderungsverzichte im Tausch gegen Besserungsscheine angewiesen. Kühnes Vorteil ist, dass er jedes Mal neue Bedingungen diktieren kann.

Wie dramatisch die Lage wirklich ist, zeigt ein anderes Beispiel. Der HSV ließ sich 21 Millionen aus künftigen Erträgen auszahlen, weist zum Bilanzstichtag aber nur ein Bankguthaben von 2,3 Millionen aus. Was nichts anderes bedeutet, als dass das Geld bereits zum Stopfen anderer Löcher und zur Sicherung der Liquidität verwendet wurde. Das finanzielle Gebilde des HSV ist ein Kartenhaus, das beim leichtesten Windstoß in sich zusammenfallen kann.