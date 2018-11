Potenzielle Käufer suchen heute vor allem online nach Immobilien. Auf Portalen wie Immobilienscout, Immowelt oder Immonet eine Anzeige zu schalten kostet in etwa zwischen 70 und 130 Euro für einen Monat. Wer in der Trefferliste oben erscheinen will, zahlt mehr. Auch bei eBay-Kleinanzeigen lassen sich Anzeigen aufgeben, ohne Extras ist das sogar kostenlos.

Teurer als die Anzeige selbst kann aber der Aufwand werden, den man damit hat – etwa wenn man einen Fotografen bittet, die Immobilie in Szene zu setzen. Das Inserat sollte nicht nur ansprechend aussehen, sondern auch eine aussagekräftige Beschreibung enthalten mit Angaben zu Baujahr, Grundriss, Heizungsart und der sogenannten Energieeffizienzklasse. Letztere dokumentiert der Energieausweis, den es in zwei Varianten gibt: entweder als Verbrauchsausweis, der auf den individuellen Verbrauchsdaten der letzten drei Jahre basiert und 20 bis 40 Euro kostet. Oder in Form eines aussagekräftigeren Bedarfsausweises, den beispielsweise Schornsteinfeger oder Architekten ausstellen und der ein paar Hundert Euro kostet. Sich das Geld zu sparen ist eine schlechte Idee: Wer als Verkäufer keinen Energieausweis vorweisen kann, dem droht ein Bußgeld.

Ganz wichtig: Im Inserat den Wunschpreis angeben, der ruhig etwas höher liegen darf als die eigene Schmerzgrenze; finden sich keine Interessenten, kann man ihn noch anpassen. Wer verhandlungsbereit ist, sollte auch das notieren. Neben Informationen zur Umgebung sollten auch bekannte Mängel einer Immobilie aus der Anzeige hervorgehen. Spätestens bei der Besichtigung müssen sie ohnehin angesprochen werden, denn der Verkäufer kann für arglistiges Verschweigen haftbar gemacht werden.