Das Kreuzworträtsel als PDF

Waagerecht:

6 Wie der Brummer zum Hummer reimt sich die Vierbeinerin zur nahen Verwandten 9 Sprichwörtlich: Übel ist ..., wo Hilfe nottäte 13 Das S-Zimmer Wissensdurstiger 15 Kommt vielleicht vor dem Betreten, vielleicht nach dem Zurückbleiben 19 Steht für erstaunliche Beweglichkeit der Gedanken 20 Üblich, sich mit ihm zu befassen beim Fassmaßerfassen 21 Diverse kennt man in der Flaschenanatomie 22 Oft gegeben auf dem Schimmelbildungsweg 23 Nicht die Satinwäsche, doch den Jutesack mag man dafür halten 24 Bietet günstigenfalls Platz für ’nen Schatz 26 In der mag sich Wunsch nach Rückkehr in den Regen regen 29 Die Herzen werden aber nicht durch Waffen, sondern durch Liebe und ... gewonnen (B. de Spinoza) 32 Werden von Amts wegen penibelst inspiziert, denn da ist’s geschehen 35 Olafs Metier, wo Jens für die Gesundheit zuständig 36 "Zu ...!" mag heißen: nicht kompatibel mit den eigenen 35 waagerecht 37 Holzanteil aus der Füllung des Fensterrahmens 38 Die kleinen Verräterchen am 32 waagerecht 41 Glänzte mit goldener Stimme zum goldenen Haar, da kam’s zum Untergang 42 Klingt ja nach Winterwetter, der Europäer mit Geschichte 43 Sagen die da unten zu denen, die die Wir-hier-oben-Attitüde nicht loswerden 44 Eine der ersten Elternpflichten, wenn das Baby da ist 45 Die Planschspielbeauftragten rund um Thetis

Senkrecht:

1 Über-den-Tellerrand-hinaus-Spiel der grauen Zellen 2 Hatten Amtsgewalt und Aussicht auf Tribun- und Senatorenehren 3 Gefeiert fürs Feuer, auf dem Forum und ums Forum herum 4 Kann man von der Schreinerei beziehen – oder vom Aggressivling 5 Leiht ihren Namen keiner Quelle, aber einem Bergland 6 Machte sich vertrickst viel Mühe mit Zwei-Seelen-Doktors Wünschekatalog 7 Volksmunds Diagnose: Wer ... im Mund hat, dem schmeckt alles bitter 8 Paradox eigentlich, dass es heute der Normal-Fall von Einkauf im Dutzend-20-waagerecht-Bereich ist 9 Klingt nicht nur nach Boss-Angewohnheit, mag auch eine sein 10 der Römer sieht aus wie das der Griechen 11 Anlass für Klagen – oder für einen Zwischenhalt auf Amsterdam-Rotterdam-Route 12 Schillers Gewissheit: ... werden auch die Schwachen mächtig 14 Je schwerer solcher Gang, desto weniger lustig solche Fahrt 16 Nur Dummköpfe und ... haben überhaupt keinen Humor (Ch.-M. de Talleyrand) 17 Viel ... und nicht verstehen ist wie pflügen und nicht säen (Sprichwort) 18 Toppen jeden Plateauschuh 25 Bis zu dem ist gut ruhen, sagen sich die Winterschläfer 27 Machen Geizige mit Verzicht 28 Zielwasser beim Curling? Bringt Kühle für Kehle 30 Eine Handwerkskunst, die fasslich-passlich zu fertigen 31 Bannte großen Friedrich, samt gebannten Flötenspielzuhörern, auf Leinwand 33 Klappern gehörte bei ihm zum Übermittlungswerk 34 Wer obendrein ein He! hörte, der darf’s 39 Mann aus der Belegschaft 40 Königsstück vom Brathähnchen

Lösung von Nr. 2460 (ZEITmagazin Nr. 48/2018):

Waagerecht:

7 Schüssel und SCHUSSEL 11 SCHLAEFE und schlafen 14 Kirchen-SCHIFF 16 TUECHTIGKEIT 19 HOLGER Nilssons ("Nils Holgersson") 20 Vogel-SCHWINGEN und Tarzans Schwingen an der Liane 21 REFEREE 22 KNICKERIG 23 JANE in Tro-jane-r 24 MIKE von Michael 26 ANKER 28 BEET 30 LAEUFE, Durchgänge und Beine 32 RUDER 34 GELB 35 KIR Royal mit Champagner 36 "BRETT vorm Kopf" 38 ZERFALL 39 KENTERN 40 TUELL-gardine 41 TUGEND 43 GENEVER nicht von Genève, sondern Juniperus 44 rieselnder RIESLING

Senkrecht:

1 SCHOENLING 2 AUFGEGEBEN 3 REUSE 4 SCHWINDEL-frei 5 BAGGER und "bagger(e)!" 6 OFEN ("Frau Holle", "Hänsel und Gretel") 7 SCHRANKEN 8 HILFE-ruf 9 Design-, Polizei-STREIFEN 10 "LECKER!" 11 Schnauze und SCHNAUZER 12 Internet-LINK und Figur Link im Videospiel "The Legend of Zelda" 13 EINGEBUNG 15 FER = Eisen (franz.) des Eiffelturms 17 "tick" und der TICK 18 KERBEL 24 MURREN 25 KETTE 27 ERFT 29 ELLEN, Name und Armknochen 31 ARTEN in w-arten 33 ERLEN aus l-e-r-n-e 34 "Einem geschenkten GAUL schaut man nichts ins Maul" 37 TURM 42 GIG, Kleinkutsche, Beiboot, Musikerauftritt