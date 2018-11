Wer "Kulturkampf" und "culture war" in den Google Ngram Viewer eingibt – ein Programm, das online verfügbare Buchpublikationen aus fünf Jahrhunderten durchsucht –, macht einen interessanten Befund. Der deutsche Begriff beginnt seine Karriere, wie erwartet, um 1880. Diese erste Hochphase, in der das Wort vor allem im Zusammenhang mit Bismarcks Kampf gegen die Katholiken im Kaiserreich auftaucht, dauert bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Danach flacht die Kurve ab. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg zeigt die Linie wieder kurz nach oben, zu Beginn des Kalten Krieges, um dann in den späten Sechziger- und frühen Siebzigerjahren ein Hoch zu erreichen. Die Zeit von 1975 bis 2008 schließlich – hier hört die durch Ngram abgedeckte Zeitperiode auf – ist von heftigen Schwankungen geprägt.

