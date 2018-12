Alfred Dorfer © Peter Rigaud

Politische Parteien sind uncool geworden, deshalb entstanden in letzter Zeit diverse "Bewegungen" und "Listen", einmal sogar ein "Team". Nun ist der Unterschied zwischen dem einen und den anderen nicht sonderlich bedeutsam, aber "Bewegung" klingt ganzheitlicher als der teilstückhafte Begriff "Partei". Da dieser Schmäh überall ziemlich gut funktioniert hat, geht man nun einen Schritt weiter. Die Liste Pilz benennt sich wieder um, und das Adjektiv zu Liste scheint listig zu sein. Denn diese Gruppierung ruft in ihrer Wählerschaft inzwischen vor allem Reue hervor. Daher ist eine Namensänderung wohl vernünftig, noch dazu in Jetzt – ganz ohne Liste. Wie originell, denn jetzt ist eigentlich immer, und so kommt man nicht aus der Mode. Das wird sicher ganz viele Stimmen bringen und sollte Vorbildwirkung haben. Die Grünen könnten sich ab nun Ohje! nennen, das weckt Mitleid und verzeiht eventuell die Fehler der Vergangenheit. Auch Neos scheint zu konkret, zu sperrig für die neue lustige Welt der Politik. Gemäß ihrer berechenbaren und bemüht originellen Meldungen wäre der Name Aber geh! adäquat. Selbst der großen Oppositionspartei täte ein Namensrelaunch gut. In Bezug auf ihr wehleidiges Memento über den Machtverlust und die Probleme mit der neuen Rolle wäre Leider keine schlechte Wahl. Da die Blauen stets für sehr Erstaunliches in Wort und Tat sorgen, scheint Traust di nie! passend. Last, but not least fehlt noch ein neuer Name für die türkise, einstmals tiefschwarze, sehr parteiliche Listenbewegung. Wie wäre es mit Teflon angesichts ihrer unberührbaren Humanitätsabgewandtheit. Man wird also sehen, ob die nächste Koalition wieder Teflon und Traust di nie! vereint. Oder ob dann Jetzt mit Aber geh! und Leider ans Ruder kommen. Ohje!