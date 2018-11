Hin und wieder fragt sich Wienhold Weber, den wegen seiner runden Brille alle nur Pastor nennen, wo er denn bleibt, der Tod. Es ist nicht so, dass er sich wünscht zu sterben. Doch er weiß: Langsam wäre es mal an der Zeit. Der Tod, das ist dem 56-Jährigen mittlerweile klar, kommt langsam. Er trottet neben ihm her, ein stummer Schatten. Und wenn wieder einer seiner ehemaligen Kollegen stirbt, dann schießt ihm die immer gleiche Frage durch den Kopf: Pastor, wann bist du dran?

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden