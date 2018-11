Neulich im Heimspiel gegen den SC Freiburg war bereits zu erkennen, dass Serge Gnabry Fußballspiele entscheiden kann. Für Bayern München. Der Verteidiger Rafinha spielte ihn rechts außen im Mittelfeld an, kreuzte seinen Weg, um dann die Seitenlinie entlangzusprinten – dort erwartete der Brasilianer den Doppelpass. Das wäre der übliche Spielzug gewesen. Der, den jeder Gegner kennt. Gnabry hatte einen anderen Plan. Er zog unvermittelt das Tempo an und brauste mit dem Ball am Fuß in den Strafraum. Dann feuerte er die Kugel entschlossen rechts unten ins Tor.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden