Tragen Sie Zahlen von 1 bis 6 so in das Diagramm ein, dass jede Zahl in jeder Zeile und jeder Spalte genau einmal vorkommt. Befindet sich zwischen zwei Feldern ein schwarzer Kreis, so muss eine der beiden Zahlen in diesen Feldern genau das Dreifache der anderen sein. Ein weißer Kreis hingegen bedeutet, dass eine der beiden Zahlen in diesen Feldern genau um eins größer sein muss als die andere. Befindet sich kein Kreis zwischen zwei Feldern, so darf keine der beiden Eigenschaften zutreffen.

Lösung aus Nr. 47:

1. Xaver ist 57, Ygor 36 und Zora 15.

2. Rein rechnerisch ist Anton 13, Berta 15 und Carla 14. Allerdings bezieht sich die Aussage von Carla auf Zeiten vor der Geburt der drei – ob man da noch von "doppelt so alt" sprechen kann?