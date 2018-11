Abends, einer wie der andere frisch geduscht, finde ich sie am abstoßendsten. Da strömen sie wie eine invasive Art, auf einer Lache Lotion schwimmend, durch Ranongs Straßen. Ranong liegt in Thailands Süden, und die Straßen haben sich ohnehin schon ihrem Verlangen nach Hotels, Schnorchelsets und verleihbaren Mopeds unterworfen. Gierbraun vom büffelblöden Badetag kommen sie nun hungrig und umgarnungsgeil. Richtige Prachtexemplare habe ich heute zwischen meinen drei Mittagsschläfchen am Wasserfall beobachtet, zwei Mittvierziger, eine Mittvierzigerin, schwäbische Laute: "Ich bade nur in Marc-O’Polo-Sachen." Einige Momente der stillen Reflexion. Dann abstrakte Replik: "Endr Kokosnuss, da isch Milch drin." Diese ganzen dekadenten Touris gehen mir so krass auf den Geist – während ich selbst frisch geduscht und kokoslotioniert auf Oktopus in Knoblauch-Pfeffer-Sauce warte. Ich bin ein Tourist, der sich über zu viele Touristen aufregt, ein typischer Tourist also. Lächerlich, ich weiß.

