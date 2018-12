Maria Köstlinger als vom Leben und von der Kunst verratene Frau in Schnitzlers "Der einsame Weg" bleibt unvergesslich © Astrid Knie

Zwei junge Frauen gehen ins Wasser. Aus unterschiedlichen Gründen. Aus unterschiedlichen Milieus. Josefstadt und Burg. Zwei Regiekonzeptionen.

Der einsame Weg von Arthur Schnitzler. Premiere. Ein präfinal erkrankter Schriftsteller. Ein ihn liebendes Mädchen, das um sein Ende weiß. Ein Maler, der einem einst gezeugten Sohn "Vater" sein möchte, was nicht mehr gelingt. Verästelungen noch und noch. Ein Dickicht an redseligen Selbstinterpretationen. Aber eben von einem großen Theaterdichter. Da heißt es schlägern, um zum Durchblick zu kommen, da heißt es vieles, das man spielen kann, nicht auch noch zu zerreden. Der Shootingstar Mateja Koležnik hat eine Bühnenidee, die ihr gleichsam Filmschnitte ermöglicht. Was an Text unverzichtbar ist, wird Situation. So wird das Stück spannend, so kommen die Menschen aus dem weiten Land der Psychologie dem Publikum an die Haut, so applaudiert es neben dem große Vergleiche aushaltenden Ensemble auch dem Mut des Hauses.

Zu vernachlässigen die Feststellung, dem Bühnenbild geht gegen Schluss der Sinn aus. Nicht ganz zu vernachlässigen das Unbehagen über die als schauerlicher Symbolismus herumstehende Wasserleiche mit genässter Rückenpartie. Vor der Ästhetik der die Wangen entstellenden singenden Zahnbürsten hat man schon resigniert. Eine totale Ablehnung des Abends wäre mühelos begründbar. Aber die Freude an der Befreiung des Stückes ist dominant. Differenzierte Schauspielerbeurteilungen sind Sache der Kritik. Der Theaterbesucher kommt aber nicht darum herum festzustellen, dass ihm Maria Köstlinger als vom Leben und Kunst gleichermaßen verratene Frau unvergesslich bleiben wird.

Werner Schneyder Der Allrounder zwischen Bühne und Literatur ist als Kabarettist abgetreten. Jetzt hat er mehr Zeit, ins Theater zu gehen, und berichtet jeden Monat von seinen Eindrücken.

Glaube, Liebe, Hoffnung von Ödön von Horváth. Es sei eine ausgezeichnete Vorstellung, wird einem gesagt. Der Theaterbesucher ist voll des Misstrauens, angespannt. Warum? Den Autor und dessen Sozialdrama findet er seit je groß. Es ist der Name des Regisseurs, der ihm für einen Stil, eine Regieschule, steht, die er nicht ausstehen kann. Aber er lässt sich von seinem Vorurteil nicht lähmen und muss angesichts der Szene nach und nach bekennen, dass jenem Regisseur hier etwas gelungen ist.

Er inszeniert einen Totentanz ("Tanz" auch wörtlich zu nehmen) verzichtet auf reale Orte und naturalistische Stellungen, vertraut der expressiven Sprache des Dichters, stellt sie geradezu aus. Und er hat mit Andrea Wenzl eine Frau, die alles, was der Figur und deren Darstellung zugemutet wird, meistert.

Damit man nicht ganz Abbitte leisten muss, lässt der Regisseur nie gesehene Menschenmassen über die Bühne gehen (welch ein Missverhältnis zwischen Effekt und Aufwand!) und ignoriert manchmal leicht, in der Paarungsszene Polizist/Elisabeth total, einen im Programmheft abgedruckten Satz des Dichters: "... ich lehne alles Parodistische ab."

Aber die Botschaft des Stückes ist erhalten. Man verschiebt die Wut auf die Prototypen der "Gesellschaft" parallel.

Wenn schon von Gesellschaft die Rede ist. Der Theaterbesucher hat ein Faible für Carl Sternheim, den Sprachmanieristen und massiven Spötter und Verächter der Bourgeoisie. So war er gespannt auf Der Kandidat im Akademietheater. (Ehrlich gesagt: Von diesem Stück hat er nicht einmal gewusst, dass es das gibt.) Es dreht sich um einen Mann, der dank gänzlicher Gesinnungslosigkeit zum Spitzenpolitiker berufen ist. Dieses Stück hätte das Theater – wie eine Kritik eher missmutig anmerkte – austrifiziert. So suchte man im Programmheft sofort nach dem Namen des Bearbeiters. Der stand aber nicht da. Obwohl den ganzen Abend über Anspielungen und Aktualisierungen in den Text hineingemogelt werden, die allerdings über kosmetische Tüpfelchen nicht hinauskommen und in einer quälend langen und faden Wahlrede verenden (jeden Respekt vor Gregor Bloeb, dem Opfer des Textes). Die Inszenierung ging mit der Sprache gut um, traute aber dem Bühnengeschehen nicht und weichte sie durch Ringelreiherei und immer beliebtere Turnübungen auf.

Daheim griff der Theaterbesucher zu seinen Büchern und fand eine Rezension aus dem Jahre 1930, geschrieben von einem der drei größten Theaterkritiker der deutschsprachigen Neuzeit, Herbert Jhering. (Um Rückfragen zuvorzukommen: Die anderen beiden heißen Siegfried Jacobsohn und Alfred Polgar). Jhering hatte die Uraufführung 1915 selbst inszeniert (!) und schrieb nun: "Es war immer ein sprödes Stück ... Es tritt nicht ... Da genügen nicht einfach Schlagworte ... Da genügen nicht einfach Parteinamen. Sie klingen ins Leere ... Man spürt nicht die politischen Kräfte dahinter ... ein Lustspiel, das die Politik meint, aber nicht die Politik trifft."

Anzuerkennen wäre demnach der Versuch, die österreichische Politik mit ihrem aktuellen Sonderangebot zu treffen. Aber das müsste man wagen. Und können.

Bis demnächst in diesen Theatern.