Am 13. April wurde Adil Demirci, wie ich ein Kölner, um drei Uhr nachts von einem "Anti-Terror-Kommando" in der Istanbuler Wohnung seines Onkels festgenommen. Demirci ist deutscher und türkischer Staatsbürger, er hatte seine schwer kranke Mutter, die Verwandte besuchen wollte, in die Türkei begleitet. Der Grund für die Festnahme, wie in vielen anderen Fällen der jüngsten Zeit, ist ein konstruierter Terrorverdacht.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden