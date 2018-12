Am Anfang steht das Plündern. Als Wien im April 1945 befreit wird, die Versorgung der Bevölkerung aber zusammenbricht, werden Geschäfte, öffentliche Institutionen und Fabriken ausgeräumt. Wer gerade in Ottakring ist, der hat Glück. 4000 Zigaretten seien in der Tabakfabrik erbeutet worden, erinnert sich Gertrud Jagob, die damals 15-jährige Tochter eines Hausmeisterehepaars. Es folgen Hamsterfahrten aufs Land, die Tauschwirtschaft erlebt eine Renaissance. Und wer fit genug ist, geht in den Wienerwald, um Brennholz zu sammeln – dafür braucht es jedoch eine eigene Genehmigung.

In Wegwerfen ist eine Sünde lässt die Zeithistorikerin Helene Belndorfer mehr als 60 Erzähler zu Wort kommen, die zwischen 1919 und 1958 geboren wurden. Meist sind es Geschichten aus der Kindheit, über die Not der Eltern, den Kampf um die tägliche Mahlzeit oder um das Feuerholz. Mal fehlt es am Geld, wie in den frühen Dreißigerjahren, dann, während des Krieges, an jeglicher Art von Waren.

Wie eine Gesellschaft konsumiert, das erzählt davon, wie sie lebt. Dominieren Verschwendung und Überfluss oder Mangel und Armut? Zwischen diesen Extremen liegen oft nur wenige Jahre. Während andere Bereiche der Sozialforschung versuchen, die Bevölkerung oder einzelne Schichten so exakt wie möglich zu erfassen, stützt sich Wegwerfen ist eine Sünde auf subjektive Wahrnehmungen. Das Buch erzählt von individuellen Wünschen und Träumen sowie von Auf- und Abschwung. Wie verändern sich Innenstädte, wie entstehen Einkaufstempel an den Stadträndern und wie wirkt sich die Globalisierung auf den Einzelnen aus – all das lässt sich auch durch die Konsumgeschichte erzählen.

Bei den Kindern selbst dreht sich in der Erinnerung viel um Armut. Ein Burgenländer erzählt von einem Reim, den er und seine Freunde im Jahr 1943 als Sechsjährige in der Volksschule dichteten:

"Mei Mutter kocht an Tee,

Ohne Zucker, ohne Brot,

Ist des net a Hungersnot?"

Bessere Zeiten kommen in den Fünfzigerjahren. Konsum wird zum Ritual, oft für die ganze Familie. Bei Dorfkrämern, in Greißlereien oder später in den Warenhäusern der Städte wie dem Herzmansky auf der Wiener Mariahilferstraße.