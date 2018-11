Muslime gegen Christen. Nirgendwo, so scheint es, wird der alte Religionskonflikt heute so mörderisch ausgetragen wie in der Zentralafrikanischen Republik (ZAR). Neue Massengräber werden dieser Tage in der Stadt Alindao ausgehoben, 300 Kilometer östlich der Hauptstadt Bangui. Kämpfer einer muslimischen Miliz hatten am 15. November die katholische Kathedrale angegriffen, in deren Nachbarschaft über 20.000 christliche Flüchtlinge Unterschlupf gefunden hatten. Mindestens 60 Menschen, darunter ein Pfarrer und der Generalvikar der Diözese wurden getötet, Kirche und Zelte niedergebrannt, mehrere Tausend Menschen sind nun erneut auf der Flucht und von jeder Versorgung abgeschnitten.

