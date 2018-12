Die Konfrontation mit dem mächtigen Senator aus Arizona war ungeplant, der Augenblick, der Ana Maria Archila zur Heldin machte, beruhte auf einem Zufall. Am Morgen des 28. September kommt die Vizedirektorin der Bürgerrechtsorganisation Center for Popular Democracy noch ein letztes Mal ins Kapitol. Sie muss zurück nach New York und will sich von ihren Mitstreiterinnen verabschieden. Seit August hat die 39-jährige Aktivistin mit ihnen in Washington gegen die Ernennung von Brett Kavanaugh zum obersten Richter der Vereinigten Staaten demonstriert. Doch die republikanische Mehrheit im Senat ist fest entschlossen: Der konservative Jurist, über den eine Psychologieprofessorin sagt, er habe sie vor 36 Jahren zu vergewaltigen versucht, soll in den Supreme Court entsendet werden.

Als Archila zum Bahnhof aufbrechen will, wird sie gebeten, noch schnell eine junge Demonstrantin zum Büro von Senator Jeff Flake zu bringen. Archila kennt den verwinkelten Weg dorthin, vor ein paar Tagen ging sie ihn, in der Hoffnung, den Republikaner aus dem Bundesstaat Arizona umstimmen zu können. Flake ist ein Kritiker von Donald Trump und tritt bei den Halbzeitwahlen im November nicht mehr an. Er kann also ohne Druck entscheiden. Doch er war für Archila nicht zu sprechen, seine Mitarbeiter schirmten ihn ab. In seinem Vorzimmer kam es zu einem Wortgefecht, und irgendjemand raunte, es sei doch merkwürdig, warum die Psychologieprofessorin erst jetzt, 36 Jahre später, Kavanaugh beschuldigen würde. Archila schluckte, dann brach es aus ihr heraus: Sie sei als Fünfjährige von einem 15-Jährigen missbraucht worden. Das wüssten bislang nur ihr Mann und engste Freundinnen. Wer hätte damals schon einem kleinen Mädchen wie ihr geglaubt? Boys will be boys, "Jungen sind halt Jungen", habe es immer entschuldigend geheißen.

Als Archila an diesem Septembermorgen die junge Demonstrantin zum Büro von Flake führt, steht dort eine Handvoll aufgeregter Journalisten. Soeben hat der Senator in einer Presseerklärung verkündet, er werde bei der gleich anstehenden Richterwahl für Kavanaugh stimmen. Plötzlich öffnet sich die Tür, und Flake stürmt heraus. Er hetzt in den Fahrstuhl. Archila läuft instinktiv hinterher und ruft: "Sie haben Kinder in Ihrer Familie. Ich habe zwei Kinder. Ich will mir nicht vorstellen, dass wir in den nächsten 50 Jahren jemanden am Supreme Court haben, der einer versuchten Vergewaltigung eines jungen Mädchens beschuldigt wird. Was werden Sie machen, Sir?"

Journalisten halten diesen Augenblick mit ihrer Kamera fest, die Szene geht um die Welt. Die Wahl Kavanaughs wird verschoben, das FBI ermittelt, kann aber keine Beweise finden, die nach so langer Zeit den Vorwurf der versuchten Vergewaltigung untermauern können. Eine Woche später wird Kavanaugh ernannt – mit der Stimme von Senator Flake.

Ana Maria Archila würde trotzdem alles wieder so machen, würde die Schmähungen und Hass-Mails nach der Fahrstuhlszene noch einmal auf sich nehmen. Der wochenlange Protest habe viel in Bewegung gesetzt, sagt sie. "Wir Frauen sind mutiger und lauter geworden. Wir wehren uns – und wir gehen wählen!"

Am 6. November steht das Ergebnis der Kongresswahlen für Arizona fest: Senator Flake wird von einer Frau beerbt. Gesiegt hat eine Demokratin, die sagt, Brett Kavanaugh hätte niemals Richter am Supreme Court werden dürfen.