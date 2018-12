Als Angela Merkel im Oktober ihren Verzicht auf den CDU-Vorsitz erklärte, sagte sie, sie habe sich zu diesem Schritt bereits im Sommer entschlossen. Dieser Satz teilt Angela Merkels Jahr in zwei Hälften. In jene, in der sie noch selbst daran glaubte, länger CDU-Chefin bleiben zu können. Und in die Monate, in denen sie sich innerlich schon von einem Teil ihrer Macht verabschiedet hatte.



12. März: Ernüchterung

Das Jahr begann holprig. Im März dann ein kleiner Erfolg: In Berlin stießen Angela Merkel und die künftige SPD-Vorsitzende Andrea Nahles auf den Koalitionsvertrag an, mit Orangensaft und Wasser. Für den stern begutachtete eine Expertin für Handschriften die Unterschriften unter dem Koalitionsvertrag. Angela Merkels Signatur sei "ordentlich und gewissenhaft", meinte die Expertin. Die Unterschrift von CSU-Chef Horst Seehofer wirke "raumgreifend", widerspreche sich aber "durch die Kleinteiligkeit" selbst. Andrea Nahles unterschreibe wegen einer "deutlichen Linksneigung leider etwas ungelenk und kindlich". Tatsächlich galt die angebliche Linksneigung von Nahles in diesen Tagen als Merkels größtes Problem. Das noch größere sollten Männer werden, die konservativer denken als sie.

9. Juni: Entschlossenheit

Von jedem Kanzler bleiben Bilder. Brandts Kniefall, Kohl in Strickjacke am Wolfgangsee. Dies ist eins der Bilder, die von Merkel bleiben werden. Man sieht eine Frau, die auf den US-Präsidenten einredet wie auf ein bockiges Kind. Merkels Sprecher Steffen Seibert verschickte dieses Foto über Twitter, es verbreitete sich rasend schnell. Merkel als zentrale Figur inmitten der mächtigsten Männer der Welt, das konnte man aus diesem Bild herauslesen – und sollte es. Auch wenn Merkel zu diesem Zeitpunkt noch nicht beschlossen hatte, dass sie am Jahresende nicht mehr Parteichefin sein werde: Ihre Leute arbeiteten schon an Motiven für die Ewigkeit. Wenige Wochen später wird es Horst Seehofer sein, an dem Merkels Regierung fast zerbricht.

28. Juli: Einsamkeit

Drei Tage zuvor war Angela Merkel noch gemeinsam mit ihrem Mann in Bayreuth gewesen, Wagner-Festspiele, wie jedes Jahr. Dann wanderte Joachim Sauer allein in den Bergen Südtirols. Fast eine Woche lang rätselte das Land, wo Merkel stecke. "Abgetaucht im Sommerloch! Darf die Kanzlerin das?", fragte Bild. Von einem "gelähmten Land" berichtete die taz. Die "bittere Trennung" Merkels von ihrem Mann beschäftigte nicht nur die Neue Post, schließlich hatte es all die Jahre zuvor immer gemeinsame Urlaubsbilder der beiden gegeben: Merkel und Sauer in Dreiviertelhosen im Sessellift. In diesem Sommer war Merkel weg. Einfach so. Glaubt man der Kanzlerin, dann hatte sie bereits vor Sauers Abreise entschieden, dass endlich Schluss sein soll – mit dem Parteivorsitz. Wo Merkel während des Südtirol-Urlaubs ihres Mannes war, wurde nicht enthüllt. Es war vielleicht der erste Schritt zurück in die Privatheit.

3. Oktober: Stagnation

Nach 18 Jahren als CDU-Vorsitzende und 13 Jahren Kanzlerschaft hat Angela Merkel mit fast jedem, den sie trifft, ihre eigene Geschichte. Wolfgang Schäuble (Dritter von links im obersten Bild) ist mal CDU-Chef gewesen und Angela Merkel seine Generalsekretärin; sie überholte ihn damals schnell, was er im Grunde nie verwunden hat. Andreas Voßkuhle (rechts) sollte von Merkel mal befördert werden, vom Präsidenten des Verfassungsgerichts zum Staatspräsidenten, aber Voßkuhle wollte nicht, was Merkel lange nicht verwunden hat. Dafür wurde fünf Jahre später Frank-Walter Steinmeier (Dritter von rechts) neuer Bundespräsident, ein SPD-Politiker, was Merkels Kritiker innerhalb der CDU lange nicht verwunden haben. Vier Personen, vier Geschichten, alle in einem Raum. Ach ja, Michael Müller (links) war auch noch dabei an diesem Tag der Deutschen Einheit in Berlin. Aber wer war noch mal Michael Müller? Und wie lange soll das alles hier wirklich noch gehen?

29. Oktober: Befreiung

Am Tag nach der hessischen Landtagswahl war es offiziell vorbei. Um 13.23 Uhr sagte Merkel vor den Hauptstadtjournalisten jene Sätze, die sie seit dem Sommer mit sich herumgetragen hatte: Es sei "Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen". Sie weiche von ihrer "tiefen Überzeugung" ab, dass Parteivorsitz und Kanzlerschaft in eine Hand gehörten. Sie sei aber bereit, die Regierungsgeschäfte bis 2021 zu führen. "Souverän" sei der Auftritt gewesen, kommentierte die Frankfurter Allgemeine am Tag darauf. Angela Merkel habe "die Chance eines glanzvollen Abgangs endgültig verpasst", mäkelte die Neue Zürcher Zeitung . Im Netz kursierte ein Satirevideo, in dem Merkel-Kritiker frustriert ihre Merkel-muss-weg-Schilder zerstörten. Ihre Forderung: Merkel müsse bleiben, damit man sie weiterhin wegwünschen könne. Ob Merkel den 29. Oktober wirklich als Befreiung empfunden hat, ist natürlich Spekulation. Die Bilder, die diesem Tag folgten, legen dies aber nahe.

11. November: Zärtlichkeit

Am Rande der Feierlichkeiten zum Ende des Ersten Weltkriegs in Frankreich wurde Merkel mit der französischen Präsidentengattin verwechselt. "Sie sind Brigitte Macron!", freute sich eine 101-Jährige, als Angela Merkel und Emmanuel Macron einige Besucher der Feier begrüßen. "Ich bin nicht ... nee ... ich bin die Kanzlerin von Deutschland", sagte Merkel. Und dann in holprigem Französisch: "Je suis chancelière Allemagne!" Es war nicht ganz klar, ob die ältere Frau sie verstand. Am nächsten Tag, beim offiziellen Festakt in Paris, legte Macron seine rechte Hand auf Merkels Knie, eine zärtliche Geste. Die offenkundige Vertrautheit von Merkel und Macron war auch deswegen so bemerkenswert, weil sie im Gegensatz zu einem tiefen inhaltlichen Konflikt der beiden stand: Er wollte gemeinsam mit ihr ein neues Europa schaffen. Sie aber ließ ihn warten, saß es aus, eine ihrer bemerkenswertesten Eigenarten.