Ich bin kein großer Fan von ihr, aber Beyoncé ist eine moderne Venus, sie passt in den Louvre mit seinen vielen alten Göttinnen der Liebe. Ihr Video spiegelt die klinische Sauberkeit des alten Pariser Königsschlosses, seine Geräumigkeit und seine Farben. Beyoncé hat ihre Moderne mit der alten Klassik verschmolzen, neue schwarze Kunst auf das Niveau der alten weißen Kunst gehoben. Als Afroamerikaner weiß ich das zu schätzen, aber deshalb gehe ich nicht in den Louvre."

Alor Deng, Fotograf, 30 Jahre, aus Elk Grave in Kalifornien, besuchte 2018 schon zum dritten Mal den Louvre

"Ich höre Beyoncé und Jay-Z regelmäßig zu Hause. Wenn internationale Künstler wie sie sich bis in den Louvre bewegen, ist das gut. Es hilft dem Louvre. Wer das Museum noch nicht kennt, lernt es kennen. Das ist Werbung für Frankreich. Ich selbst komme in den Louvre, um zu zeichnen, heute zeichne ich die Nike von Samothrake, eine alte Siegesgöttin der Griechen, vor der Beyoncé in ihrem Video tanzt. Die Nike hat leider nicht ganz so schöne Formen wie Beyoncé." Matthew Londinfer, 20 Jahre, afrofranzösischer Kunststudent aus Paris

"Beyoncé und Jay-Z beeinflussen mich. Habt ihr ihren Clip gesehen?, frage ich meine Studenten, bevor ich mit ihnen den Louvre besuche. Erst mochte ich den Clip nicht. Es sah aus, als hätten sich Beyoncé und Jay-Z den Louvre gekauft. Als ließe sich alles kaufen. Aber später schien mir, als reihten sich Beyoncé und Jay-Z in die Kunstgeschichte ein: Schon die Marianne-Figur der französischen Revolution wurde oft als schwarze Frau dargestellt. Der New Yorker Porträtmaler Kehinde Wiley hat jetzt Obama gemalt, ein bisschen so, wie wir früher unsere Könige malten. In klassischer Pose. Auch Beyoncé und Jay-Z nehmen in ihrem Video klassische Posen ein. Irgendwie gelingt es ihnen, den Louvre noch interessanter zu machen."

Harry-James Hoareau, 46 Jahre, französischer Kunstprofessor aus Paris

"Ich arbeite fünf Tage in der Woche im Louvre. In den sechs Monaten, seit das Video erschien, haben mich nur eine Handvoll Amerikanerinnen nach den Bildern gefragt, vor denen Beyoncé gedreht hat. Also wenn Sie mich fragen: Nicht der Louvre braucht Beyoncé und Jay-Z, sondern die beiden den Louvre."

Louvre-Museumswärter (darf seinen Namen nicht nennen)

"Ich finde das ganz normal, dass Beyoncé und Jay-Z hier gedreht haben. Mit dem Geld, das sie dafür bezahlt haben, können wir unsere Gebäude unterhalten. Das ist dringend nötig. Beyoncé und Jay-Z haben sich Napoleons Krönung als ein Bild in dem Video ausgesucht. Napoleon hat sich selbst zum Kaiser gekrönt. Genauso krönen sich Beyoncé und Jay-Z nun selbst zu Königen des Pop. Das ist zwar lächerlich, aber völlig in Ordnung. Denn es bringt dem Museum Geld."

Museumsangestellte des Louvre (darf ihren Namen nicht nennen)

"Ich bin ein großer Fan von Beyoncé und kenne alles von ihr. Aber in den Louvre bin ich gekommen, um den Expressionismus kennenzulernen. Hier ist alles weiße Kultur, das will Beyoncé kontrastieren. Ob dann beides auch zusammenpasst, weiß ich noch nicht."

J. Pearl, 23 Jahre, afroamerikanische Literaturstudentin aus New York