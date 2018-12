In Immerath beginnt das Jahr 2018 mit zwei hydraulischen Baggerscheren, die sich krachend in das Wahrzeichen des Ortes beißen. Genauer: in die neuromanische Fassade des "Immerather Doms", einer wuchtigen Pfarrkirche. Sie muss weichen für den Braunkohletagebau Garzweiler. Der Abriss wird sogar in der Tagesschau übertragen.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden