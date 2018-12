2,10 Meter hoch und 7,50 Meter breit: Christoph Hänslis "Der Generator" © Courtesy Galerie Judin, Berlin / Repro: Christoph Hänsli / VG Bild-Kunst, Bonn 2018

Es war an einem sonnigen Tag im November, als ich dem Generator zum ersten Mal leibhaftig gegenüberstand. Auch wenn das Gemälde noch nicht hing, sondern seine zehn MDF-Tafeln nebeneinander an den frisch geweißten Wänden der Berliner Galerie Judin lehnten, konnte ich mich seiner beunruhigenden Wucht nicht entziehen. Doch was war es eigentlich genau, das mich so bannte? Seine nüchterne, technokratische Ordnung oder die groteske Vielzahl von Funktionen, auf die all die abgebildeten Schraubsicherungen und Drehschalter, Kontrolllampen, Ampere- und Voltmeter, Querhebel und Lasttrennschalter verwiesen? War es die beinahe altmodische Eleganz der bulläugigen Frequenzmesser, die mich an Uhrenwerke erinnerten, oder die der runden Stelltrafos, die wie Lenkräder von Spielautos aussahen?

Ein beträchtlicher Reiz, so viel war gewiss, ging von den vielen schwarzen Schildern aus, deren ungerührte Beschriftung von der eigentümlichen Poesie technischer Benennung zeugten: Da stand – in lauten, hochbeinigen Versalien – "HILFSBETRIEBE" und "KRAFT & WÄRME" oder, in gewöhnlicher Groß-Klein-Schreibung, "Wahlschalter", "Erregung" und "Steuerstrom", "Hand" und "Automat", "schneller" und "langsamer" oder "Kaltwasser-Rückförderpumpe Reservoir". Auch "Reserve" war ein Dutzend Mal zu lesen, und immer wieder das rätselhaft-attraktive und nicht ohne Grund zum Titel gewordene Wort "Generator".

Auch wenn ich in diesem Moment noch nicht wusste, dass das, was mich aus dem mit "Schaltfeld" betitelten Zentrum mit dem Bullauge der Dreheisenmessinstrumente des Voltmeters und drei roten, glupschäugigen Kontrollleuchten zyklopenhaft anstarrte, das halbautomatische Gehirn einer technischen Zentrale war, die auf Knopfdruck die Bereitstellung und Regulierung von Sauerstoff, Licht und Wärme, kurz, die Aufrechterhaltung der notwendigen Lebensbedingungen gewährleistete, war eines völlig klar: Was hier generiert werden sollte, war nicht nur Energie, sondern vor allem Sicherheit.

Denn was aussieht wie die Steuerzentrale eines Atomkraftwerks, zeigt die lebensgroß und detailgetreu gemalte Schalttafel der Notstromversorgung einer geheimen, militärischen Festung auf dem Gotthardpass, 50 Meter unter der Erde. Die Anlage wurde im letzten Jahr des Zweiten Weltkriegs fertiggestellt und über Jahrzehnte – bis 1998 – in Betriebsbereitschaft gehalten. Heute steht sie unter Denkmalschutz und ist der Öffentlichkeit zugänglich.

Ich musste an die Kommandozentralen der Bösewichte in den James-Bond-Filmen denken, die immer auch als negative Utopie inszeniert sind, als Nicht-Orte, Orte außerhalb aller Orte, in denen andere Gesetze gelten. Die Gesetze, denen die vielfältigen Funktionen der Schalttafeln unterlagen, mögen auf den ersten Blick physikalische sein, ihren Ursprung aber verdankten sie einer menschenfeindlichen Moral: Denn die so kostspielige wie fragwürdige Strategie des Schweizer Réduits sah vor, dass sich im militärischen Ernstfall ein kleiner Teil der Truppen – diese Anlage bot Platz für 420 Mann – in die ausgehöhlten Berge zurückzog, während man die Bevölkerung und den Großteil der Armee dem Feind überließ.

Ich musste ein paar Schritte zurücktreten, um die ganze Dimension des Tableaus zu erfassen.

Nicht nur seine monumentalen Maße – es ist 2,10 Meter hoch und siebeneinhalb Meter breit – prädestinieren es für die einst hoch geschätzte, mittlerweile überkommene Gattung des Historienbildes, sondern auch sein Gegenstand. Doch wo in der Historienmalerei heroische Ereignisse der Vergangenheit zu geschichtsbuchtauglichen Bildformeln verdichtet oder eine vage kommunistische Zukunft sozialistischer Länder in futuristisch-delirierenden Wandmalereien imaginiert wurden, erzählt Hänslis Generator von einer technikversessenen und fortschrittsgläubigen Moderne, deren Antwort auf das Gefühl der Ohnmacht ein Kontrolle suggerierender Schaltplan ist. Damit lässt es sich einerseits als Historiengemälde für die Schweiz des 20. Jahrhunderts lesen, andererseits aber auch als Sinnbild für ein Europa der Gegenwart, das sich in seinen apokalyptischen Fieberträumen als uneinnehmbare Festung imaginiert: Wenn der Feind kommt, verbarrikadieren wir uns einfach mit Wasser-, Lebensmittel-, Munitions- und Treibstoffreserven in den Hochalpen. Und was dann? Und was, wenn die begrenzten Vorräte aufgebraucht sind? Utopien mögen einst auf Inseln gegründet worden sein. Bunker sind ihre dystopischen Wiedergänger.

Dennoch gab es etwas, das mich an diesem seltsam aktuellen Bild einer vergangenen Zukunftsvision rührte. Das liegt zum einen an der beinahe feierlichen Zurschaustellung analoger Prozesse, die einem heute, in Zeiten einer im Verborgenen operierenden digitalen Technik, geradezu beseelt erscheinen, vor allem aber an der Art und Weise, wie es gemalt ist.