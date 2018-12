Mut soll diese Tradition bezeugen, doch zu welchem Preis? Ein brutales Beschneidungsritual hat in Südafrika in den vergangenen zehn Jahren mehreren Hundert Jugendlichen das Leben gekostet. Dieses Thema wollten wir für die "Mut"-Titelgeschichte der ZEIT (29/18) recherchieren. Als wir im Mai in der Provinz Pondoland ankamen, wo in jedem Frühjahr junge Männer für ihre Initiation in die Berge ziehen, waren wir also auf einiges gefasst. Dass sie sich in improvisierten Hütten ohne Betäubung und Hygiene beschneiden lassen. Dass sie danach tagelang weder schlafen noch trinken und überdies häufig Misshandlungen ertragen müssen.

Aber inmitten dieses Schreckens trafen wir einen bemerkenswerten Mann, den Studenten Patrick Dakwa. Seit Jahren bemüht er sich mit großem persönlichen Einsatz um Aufklärung. Finanzielle Unterstützung dafür erhielt Dakwa von niemandem. Das wollten wir ändern.

Vor Ort und beim Schreiben wahrten wir professionelle Distanz. Danach – wissend, dass es für uns als Journalisten ein Grenzfall ist, sich für das Anliegen eines Protagonisten zu engagieren – fragten wir in der ZEIT- Ausgabe am Ende unserer Reportage die Leser: "Sie wollen helfen?" Sie wollten. Binnen wenigen Wochen kamen mehr als 18.000 Euro zusammen. Von der ersten Teilsumme, die wir überwiesen, konnte Dawka einen gebrauchten Toyota kaufen, mit dem er in der Initiationssaison schnell von einem der abgelegenen Camps zum nächsten gelangen kann. Außerdem bietet Dakwa Workshops an, um künftige Initiationsteilnehmer zu warnen, er hat Stammesführer zu Gesprächen eingeladen, damit das unmenschliche Ritual nicht noch mehr Tote und Versehrte fordert. Und Patrick Dakwa hat dank der Unterstützung unserer Leser die Arbeit seiner Selbsthilfegruppe für Männer mit Penisamputationen wieder aufnehmen können, die für viele der Opfer der einzige Halt ist. Er sagt: "Ich bin unglaublich dankbar für die Hilfe. Wir werden damit Leben retten." Mit dem eingegangenen Geld können wir nun die ehrenamtliche Arbeit von Patrick Dakwa und seinen Mitstreitern für mehrere Jahre sichern.

Im Rahmen unseres Programms "Freunde der ZEIT" wollen wir Patrick Dakwa 2019 nach Deutschland einladen, damit unsere Leser mit ihm über seine Arbeit sprechen können. Interessiert Sie das? Schicken Sie eine Mail an freunde@zeit.de (Betreff "Dakwa"), um über Termine informiert zu werden.