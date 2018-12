DIE ZEIT: Herr Lienemann, Sie leiten den Einsatzzug einer Hundertschaft in Bochum und waren im Hambacher Forst dabei. Was dachten Sie, als Sie Anfang September in den Wald kamen?

Thomas Lienemann: Der Streit um den Hambacher Forst besteht ja seit einigen Jahren, und ich war schon ein paarmal vor Ort gewesen. Damals gab es auch Baumhäuser und Blockaden. Diesmal aber war daraus eine Stadt in den Bäumen geworden. Mit größeren und kleineren Siedlungen sowie brückenartigen Verbindungen. Das sah aus wie eine kleine Märchenwelt. Oder eine Filmkulisse bei Der Herr der Ringe. Sehr faszinierend, gerade für die jüngeren Kollegen.

ZEIT: Ihre Aufgabe war es, dafür zu sorgen, dass diese Baumhäuser abgerissen werden. War es ein Auftrag, zu dem Sie lieber nicht gefahren wären?

Lienemann: Nein, für mich war es ein Einsatz wie jeder andere. Wenn man sieht, wie liebevoll manche Hütten eingerichtet waren, bekommt man zwar auch ein gewisses Mitgefühl. Weil man merkt, das war für lange Zeit der Lebensraum dieser Menschen. Aber wir haben einen Staat mit Regeln, und an die muss man sich als Bürger halten. Die Aktivisten haben mit den Baumhäusern gegen die Brandschutzverordnung verstoßen. Darum waren wir dort, und das war richtig so.

ZEIT: Der Hambacher Forst hat in ganz Deutschland eine hitzige Debatte um den Klimaschutz ausgelöst. Die einen warfen den Besetzern vor, Kriminelle zu sein. Die anderen nannten die Abholzung des Waldes ein Verbrechen. Haben Sie mit einer der Seiten sympathisiert?

Lienemann: Man ist immer sehr bemüht, in der Arbeit neutral zu sein. Aber einen eigenen Standpunkt hat man natürlich schon, auch als Polizist. Ich persönlich finde grundsätzlich jede Aktion positiv, die zum Erhalt der Umwelt führt. Ob die im Hambacher Forst die sinnvollste war, da bin ich nicht sicher. Am Ende hat der Wald die Menschen in der Region zerrissen. Auch bei uns gab es Kollegen, die sagten: Ich finde es gut, wofür die sich einsetzen. Andere dachten das Gegenteil. Aber krankgemeldet hat sich deshalb keiner.

ZEIT: Tausende Polizisten, die wochenlang Menschen von Ästen holen – von außen betrachtet schien der Einsatz ungewöhnlich schwierig. Haben Sie das auch so empfunden?

Lienemann: Nein, bis auf ein paar Ausnahmen verlief der Einsatz wie erwartet. Die Klientel, mit der wir es zu tun hatten, war nicht besonders problematisch. Ich bin sonst mit meinen 30 Leuten bei Fußballspielen oder Großdemonstrationen eingesetzt. Im Hambacher Forst waren es im Vergleich sehr wenige Personen, die uns vor arge Probleme gestellt haben. Ein kleiner Prozentsatz ist immer dabei, der sich nicht für die Sache interessiert, sondern Krawall machen will. Die meiste Zeit aber war die Stimmung friedlich. Man hat uns sogar nachts mal einen Kaffee vorbeigebracht. Und wir hatten Glück mit dem Wetter.

ZEIT: Ein Moment war allerdings extrem: Ein paar Aktivisten sollen die Polizei aus den Bäumen mit Kot und Urin beworfen haben.

Lienemann: Das war tatsächlich dramatisch. Auch einige meiner Kräfte waren von dem Fäkalienbewurf betroffen. Wir mussten sie aus dem Einsatz nehmen. Ihre Sachen konnten sie wegschmeißen. Bis endlich Duschen organisiert waren, mussten sie warten, in Unterwäsche. Gerade mal ein paar alte Müllsäcke konnten sie sich überwerfen. Was das mit einer Person macht, kann man sich kaum vorstellen. Ich habe viele junge Kollegen, die aus Idealismus zur Polizei gegangen sind. Bei dem einen oder anderen ist da ein Weltbild zusammengebrochen, so schlimm war das.

ZEIT: Sind diese Kollegen danach in den Wald zurückgekehrt?

Lienemann: Einige sind am nächsten Tag zu Hause geblieben, weil sie neu eingekleidet werden mussten. Andere kamen gleich wieder zum Dienst. Einen Kollegen mussten wir allerdings in einem anderen Bereich einsetzen. Für ihn war der Stress in dem Moment zu hoch.

ZEIT: Der schlimmste Augenblick war der Tod des Journalisten Steffen Meyn. Waren Sie dort?

Lienemann: Ich war da, ich hab’s gesehen. Er ist vielleicht 20 Meter von mir entfernt vom Baum gestürzt. So etwas möchte man nicht erleben.