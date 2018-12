Dieser Ausflug wird ein Highlight. Ein Wächter geleitet mich in einen Vorraum und fordert mich mit einer Handbewegung auf, Überschuhe anzuziehen. Wortlos komme ich der Bitte nach, dann lässt er mich allein. Ich stehe kurz davor, mich auf ein Paralleluniversum einzulassen, auf eine eigene Welt innerhalb der unseren. Offenbar habe ich das richtige Zeitfenster erwischt: Außer mir ist an diesem Ort niemand. Die Regeln, die hier gelten, werden sich mir im Laufe der Erfahrung erschließen – vorausgesetzt, ich verschreibe mich dem unbekannten Kosmos. Dafür müssen Besucher nichts außer Zeit mitbringen. Zeit habe ich plötzlich wieder, jede Menge sogar, nachdem die Arbeit an Nachtleuchten, meinem zweiten Roman, abgeschlossen ist. So gesehen stehe ich abermals vor dem Nichts. Im Koordinatensystem einer Schriftstellerin wird das Nichts normalerweise durch das weiße Blatt versinnbildlicht. In diesem Haus wartet weder ein Stück Papier noch ein leeres Word-Dokument auf mich. Doch auch so glaube ich, in der Luft den feierlichen Ernst eines jeden Übergangsritus registrieren zu können.

Ich halte inne, bevor ich die Treppe erklimme. Auf der obersten Stufe, an der Schwelle noch, wird mir die absolute Stille bewusst, die mich umhüllt. Ich mache den entscheidenden Schritt und tauche in ein Feld ein, das einzig und allein aus Licht zu bestehen scheint. Aural heißt die begehbare Installation des US-amerikanischen Lichtkünstlers James Turrell, die bis zum 30. September 2019 im Jüdischen Museum Berlin besichtigt werden kann. Immersiv nennt sich das Phänomen in der Kunst, bei dem das Publikum nicht bloß Betrachter ist, sondern Teil des Werkes wird.

Aural hat mich im doppelten Sinn gefangen. Ich blinzele. In einiger Entfernung schwebt eine Wand aus rosafarbenem Glanz. Schaue ich nach links und rechts, nach oben und unten, ist mir, als gäbe es keinen Boden, keine Decke und keine Wände wie sonst üblich, als bestünden sie vielmehr aus einem Guss ätherischer Farbpartikel, die nun violett erstrahlen. James Turrell hat bereits vor drei Jahren durch seine inzwischen preisgekrönte Umgestaltung der Kapelle des Dorotheenstädtischen Friedhofs in Berlin zu neuem Leben verholfen. Er ist ein Magier des 21. Jahrhunderts. Bereitwillig lasse ich mich von ihm hinters Licht führen.

Sein Material ist immateriell. Mit dem Licht als Bausubstanz werden existierende Demarkationslinien verwischt; dank dieses Konstruktionsprinzips verwandeln sich Abgrenzungen in pastellfarbene Übergänge. Ich bewege mich langsam auf die Wand zu. Als ich erwäge, nach ihr zu greifen, ist sie keine Wand mehr, sondern ein verlockender bonbonfarbener Abgrund. Ich gehe einige Schritte rückwärts, während mich dünkt, die Zeit dehne sich aus. Aus Rosa wird Lila, aus Violett eine kleine Ewigkeit später Grün. Aus Lila Weiß. Es ist ein besonderes Weiß. Ein leuchtendes Weiß. Ein kosmisches, allumfassendes Weiß. In diesem Weiß löst sich alles auf. Ich vermag nicht zu sagen, wie lange ich schon hier bin, doch eins weiß ich: Plötzlich reise ich, ohne mich von der Stelle zu bewegen, durch Zeit und Raum.

Die Autorin María Cecilia Barbetta © Marcus Höhn

Ich bin froh über das, was Kunst vermag. Kunst hinterfragt Grenzen. Sie bewegt uns. Sie versetzt uns in eine andere Dimension. Sie lässt uns über uns hinauswachsen. Im Jüdischen Museum spüre ich einmal mehr, dass die Distanz, die meine Wahlheimat Deutschland von Argentinien trennt, in Lichtgeschwindigkeit überbrückt werden kann. In der Berliner Lindenstraße erinnere ich mich an dieses andere Museum, knapp 1700 Quadratmeter groß, von James Turrell selbst entworfen, auf 2300 Meter Höhe, wo ich bis heute nicht gewesen bin, wo ich jetzt gern wäre, irgendwo in den argentinischen Anden, in der Provinz Salta – La Linda genannt, "die Schöne" –, angeblich schwer erreichbar, was seinen Reiz steigert. Blitzschnell bringe ich im Geiste die beiden Museen zusammen, die schrägen Wände, die steilen Treppen, die erleuchteten Zimmer, die sich auftun und phantasmagorisch überblenden. Fotografieren und Filmen ist nicht gestattet – ist ja klar. Schönheit lässt sich nicht einfangen; sie ist vergänglich wie das Licht, in dem ich verweile.

Von María Cecilia Barbetta, 46, erschien 2018 ihr zweiter Roman "Nachtleuchten" (S. Fischer)