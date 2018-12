Ob es ein Sommerabend war, weiß ich gar nicht mehr so genau, schließlich ist der immerwährende Sommer die örtliche Spezialität Kaliforniens. Eine warme Abendsonne flutet jedenfalls die Straße in Pasadena, in der ich zu Essen und Konzert geladen bin, und ich steige ein paar Straßenecken zu früh aus dem Uber, um etwas zu tun, was den Bewohnern dieser Stadt fremd ist: Ich gehe spazieren. Villenviertel sind überall gleich, könnte man meinen, aber hier ist der architektonische Eklektizismus derart übertrieben, dass man weiß, man hat es zumindest entfernt mit Los Angeles zu tun. Nicht weit entfernt, denn in Los Angeles zwischen Vorort und Stadt zu unterscheiden ist sinnlos. Im Gegensatz zu den anderen Vierteln ist Pasadena allerdings auch auf dem Papier eine eigene Stadt – vielleicht tun deshalb immer alle so, als wäre die Reise dorthin länger und beschwerlicher als ein Langstreckenflug nach Neuseeland.

Um die Jahrhundertwende war Pasadena ein Erholungsort, an dem reiche Ostküstler ihren Winter vertrödelten. Ein Teil von ihnen wollte offenbar nicht auf ihre Häuser verzichten, deshalb stehen zwischen Arts-and-Crafts-Gebäuden ein paar exakte Replikas im Georgia-Stil der Ostküste. Dazwischen einige von den Bauten, mit denen die Kalifornier Anfang des 20. Jahrhunderts noch einmal den Kolonialismus feierten, beige, gelbe, terrakottafarbene Säulenbögen vor riesigen Parkplätzen. In einem solchen Bau wohnt die Familie der Freundin, die ich besuche. Jeden Sonntag gibt es in diesem Haus ein Essen, zu dem mit wahlloser Großzügigkeit alle eingeladen werden: die Nachbarn, die Freunde und Freundinnen der Kinder, entfernte Verwandte und Bekannte. Ich habe mich hier schon mit republikanischen Waffenfanatikern unterhalten, mit 20-jährigen Aktivistinnen und britischen Großmüttern.

Jetzt tritt in die große Wohnküche auch Robbie Arnett, dessen Band Milo Greene kurz vor der Veröffentlichung ihres dritten Albums Adult Contemporary steht. Die Band bezeichnet sich selbst als Singer-Songwriter-Kollektiv, zeitgemäß flache Hierarchien, alle spielen und singen und texten alles abwechselnd und zusammen. Deshalb ist es auch nicht falsch, dass Robbie heute Abend allein hier ist, es ist ein Konzert vor Freunden, eine Generalprobe für den ersten Auftritt mit der neuen Single. Der Sänger wirkt ein wenig nervös zwischen all den Leuten, die selbst gebackenes Brot essen und sich unterhalten, während der Hausherr mit großen Gesten an den Töpfen herumhantiert. Arnetts Freundin bildet ein wenig unabsichtlich den strahlenden Mittelpunkt des Zimmers, sie ist Hollywoodschauspielerin und hat das dazu benötigte Charisma, obwohl es natürlich schwierig ist, festzustellen, ob der Ruhm das Charisma bedingt oder andersherum und was zuerst kam. Sie ist der Grund dafür, dass das Konzert hier stattfindet, denn sie ist eine Kindheitsfreundin meiner Gastgeberin, kennt die Familie und das Haus also schon sehr lange.

Theresia Enzensberger veröffentlichte 2017 ihren Roman Blaupause (Hanser)

Nach dem Essen findet man sich im den ein, dem Zimmer im Haus, dessen Zweck am wenigsten offensichtlich ist und für das das Wörterbuch wahlweise "Schlupfwinkel", "Höhle" und "eine Art Familienzimmer" bereithält. Es gibt Whiskey und Eis, alle rotten sich auf den Sofas zusammen, Kinder auf den Schößen. In dem Moment, in dem Robbie die ersten Töne auf der Gitarre anstimmt, verschwindet seine relative Unauffälligkeit komplett. Seine Stimme ist eigentümlich, kehlig und rauchig, mit Ernsthaftigkeit und Präsenz singt er Be Good to Me, und ziemlich schnell sieht man bei den Anwesenden, die ja zum großen Teil weder eingefleischte Milo-Greene-Fans sind noch streng genommen zur Zielgruppe der Band zählen, beeindruckte Gesichter. Wie seltsam die menschliche Spezies ist, denke ich: Man versammelt sich, nur um jemandem dabei zuzusehen oder zuzuhören, wie er etwas macht, was er besonders gut kann, besser als die anderen. Ich denke das eigentlich immer, wenn ich ein Publikum sehe, im Theater, bei Konzerten, bei Tanzaufführungen und sogar im Museum. Es kommt mir vor wie eine besonders rührende menschliche Angewohnheit, diese neidlose Bewunderung, die so völlig freiwillig geschenkt wird. Hier macht jedenfalls niemand Anstalten, wegzulaufen, das Publikum versinkt in den dicken Kissen der amerikanischen Sofas, die Kinder haben ihre Köpfe angelehnt und verharren regungslos. Andächtig ist auch ohne religiöse Untertöne das richtige Wort, man muss sich sammeln, um Bewunderung aufzubringen, das weiß sogar die Neurowissenschaft: Genau wie Empathie braucht Bewunderung länger als andere Emotionen, um an die Oberfläche, also auf die Gehirnscans zu finden.

Robbie Arnett spielt noch eines seiner wüst melancholischen Lieder. Please Don’t, fleht er, es ist ein Song über Liebeskummer, was seine Freundin aber nicht davon abhält, weiterhin stolz zu strahlen. Der stürmische Applaus gibt einem speziellen amerikanischen Enthusiasmus Ausdruck, dem man in Deutschland selten begegnet. Ich muss an Venice Beach denken, an den berühmten Boardwalk, wo ich vorhin bereits eine ganze Stunde damit verbracht habe, Menschen beim Zuschauen zu betrachten. Hier wird nicht unterschieden zwischen Straßenkünstlern und Kulturprodukten, die von der Hochkultur legitimiert wurden. Das Genre zählt nicht, Skateboarder bekommen genauso viel Applaus wie Tänzer, wenn sie ihr Können unter Beweis stellen. Die Anteilnahme geht über bloße Bewunderung hinaus, es scheint den Amerikanern geradezu Spaß zu machen, von jemandes Können begeistert zu sein. Natürlich sind dafür auch die problematischen Implikationen des American Dream verantwortlich, vielleicht meint man ja einen zukünftigen Star auf der Straße entdeckt zu haben. Aber der Eindruck einer "reinen" Bewunderung verstärkt sich doch, weil auf der Straße oder in einem Wohnzimmer ein Distinktionsgewinn durch das Konsumieren der richtigen Kultur nicht im Vordergrund stehen kann. Es gibt viele Gründe, warum jemand vorgibt, ein Theaterstück, ein Konzert oder eine Oper gut zu finden – auf der Straße stehen zu bleiben oder bei einer Einladung zum Abendessen in Begeisterungsstürme auszubrechen ist dagegen ein spontaner Akt.

Bei dem Konzert von Milo Greene, das zwei Tage später in Downtown stattfindet, ist dann auch wieder alles wie gewohnt: Hippe junge Leute strömen in das industrielle Backsteingebäude, trinken Craft-Beer und halten ihre Handys in die Höhe. Weit und breit keine Großmütter, keine Kinder, denen der Mund offen steht, keine ergrauten Republikaner, die wider Willen mit dem Fuß wippen. Der Applaus ist trotzdem laut, neidlos und voller Bewunderung.