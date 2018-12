In Rio schien vier Tage lang die Sonne, in São Paulo regnete es die ganze Zeit. Was tut man da? Man geht ins Museum. Zwei zauberhafte Mitarbeiter des Goethe-Instituts, Bethe und Paulo, begleiteten mich erst zur Biennale São Paulo und im Anschluss, obwohl wir alle schon ziemlich müde waren, in das nahe gelegene Museu Afro Brasil. Paulo, der afrikanischer, portugiesischer und indigener Abstammung ist (ein echter Brasilianer also), meinte, das dürfe man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen.

Soweit ich verstand, zeigte das Museum sowohl Exponate zur Geschichte der afrobrasilianischen Kunst und Kultur von den Zeiten der Sklaverei bis heute als auch Kunst aus Afrika – aber ohne Portugiesischkenntnisse und erschöpft, wie ich bereits war, gelang es mir nicht, mich zwischen den viel zu zahlreichen Ausstellungsstücken zu orientieren. Das Museum war hoffnungslos vollgestopft, die Räume weder zeitlich noch thematisch transparent geordnet, sodass ich bis zum Schluss nicht einmal eine mangelhafte Kompetenz in irgendeinem der angebotenen Themen erwerben konnte. Dennoch wurde der Besuch im Museu Afro Brasil ein großes Erlebnis, und zwar dank eines einzigen Exponats.

Wir waren schon seit Längerem durch die Säle geirrt, der Nachmittag neigte sich dem Ende zu, als wir schließlich in einen Raum kamen, der mit "Zeitgenössische Kunst aus Afrika" überschrieben war. Die Mitte des kleinen Raums war zur Gänze von einer Installation des Beniner Künstlers Aston aus dem Jahr 2007 ausgefüllt: Stupides et inutiles.

Ein riesiger Tisch, bedeckt mit aus Abfall (im Wortgebrauch des Künstlers: "missbrauchten Gegenständen") gebauten Figurinen, die gemeinsam einen Umriss bilden. In der Mitte große Schiffe, überladen mit zusammengepferchten Menschen. Um sie herum sind der Boden und auch das, was Wasser sein müsste, mit liegenden Figurinen bedeckt. Ganz Afrika liegt auf dem Boden, kraftlos oder bereits tot. Außen, an den Rändern entlang, eine endlose Karawane von Reitern. Durch die verwendeten Materialien, die dünnen Drähte, die leeren Phiolen, die Plastikflaschenverschlüsse, die Tüten und Folien, wirkt jede Figur überaus fragil. Magere Kreaturen, die magere Kreaturen tragen. Magere Kreaturen, die auf dem Boden liegen. Schiffe mit Segeln aus Plastiktüten, die mitten auf dem Kontinent wer weiß wohin segeln.

Auch ohne je ein direktes Afrika-Erlebnis gehabt zu haben, ein beeindruckendes Kunstwerk, und der Titel tut sein Übriges. Deinen Kontinent aus Abfall bauen, diese Püppchen aus Müll, wie du es als Kind getan hast und wie es die Kinder auch heute noch tun, das ist eine Sache. Aber wenn das Ganze dann Stupides et inutiles, dumm und nutzlos, genannt wird, dann werde zumindest ich von Mitgefühl und Scham überwältigt. Und zwar wegen einer Erinnerung, die dadurch wachgerufen wird.

1993 fand mein bislang einziger direkter Kontakt zu Afrika statt, durch eine Reise nach Mosambik. Es waren drei Jahre seit dem Ende des Bürgerkriegs vergangen, der nach der Unabhängigkeit von Portugal 1975 getobt hatte. Mosambik war auf Tourismus nicht vorbereitet, aber das war auch nicht unser Ziel. Wir kamen, um einen Freund, einen Studienkollegen meines Mannes, zu sehen. Er hatte damals eine Stelle bei der mosambikanischen Telekom, wir begleiteten ihn auf seinen Dienstfahrten. Während er arbeitete, lungerten wir im jeweiligen Ort herum. Hätten wir uns je verloren, hätte er uns wiederfinden können, indem er nach "den beiden Weißen" gefragt hätte, "darunter eine rothaarige Frau". Wir waren überall wie bunte Hunde, so sichtbar wie nie zuvor und nie mehr danach. Wir wurden oft von bettelnden Kindern begleitet, denen wir nichts gaben, weil man uns gesagt hatte, wir sollten ihnen nichts geben – aber wir hatten sowieso nichts. Wir bekamen von unserem mosambikanischen Freund Taschengeld, damit wir uns etwas zu trinken kaufen konnten.

Und so setzten wir uns in der Hafenstadt Nacala auf die Terrasse eines Cafés und tranken irgendetwas Furchtbares, Eisgekühltes aus Dosen. Außer unserem war noch ein anderer Tisch mit Weißen besetzt. Ich erinnere mich nur noch an den Mann mittleren Alters, der uns zu sich heranwinkte. Ich war neugierig, was wir uns in unserem simple English wohl zu erzählen hätten, wir setzten uns also zu ihm. Um dann festzustellen, dass er uns hauptsächlich deswegen bei sich haben wollte, um " fellow white people" gegenüber seine Enttäuschung und Empörung ob der "stupid negroes" zum Ausdruck zu bringen. Der Mann war wohl als Portugiese in Mosambik geboren und beklagte, dass er seit der Unabhängigkeit wegen seiner Hautfarbe nicht mehr als Mosambikaner anerkannt wurde, obwohl er stets unter ihnen gelebt und dasselbe Essen gegessen hatte wie sie. Aber vor allem beklagte er, dass "sie" sein schönes Mosambik kaputt gemacht hätten. "Es gibt hier Gegenden, da fiel nicht ein einziger Schuss, trotzdem ist alles kaputt. Sie haben es kaputt gemacht. Die Maschinen, die Eisenbahnschienen. Sie haben sie kaputt gemacht, weil sie dumm sind. Es ist ihnen nicht zu helfen, sie sind einfach zu dumm, um Maschinen zu benutzen, sie sind zu dumm, um eine Eisenbahn zu betreiben" und so weiter. Unser Englisch war nicht gut genug, um argumentieren zu können, wir sagten sowieso kaum etwas, aber wir setzten uns auch nicht wieder weg. Ich wollte das hören, vom Anfang bis zum Ende. Damals noch ohne Internet, hatte ich in meinem normalen Leben keinen täglichen Kontakt zu wütenden, beleidigten und uninformierten Rassisten. Respektive: doch. Natürlich. Sofern ich überhaupt Kontakt zu Menschen hatte, dann auch zu solchen.

Das hier war dennoch etwas Neues. Am einzigen weißen Tisch in einem durchaus nicht leeren Café sitzen und sich anhören, wie einer "stupid, stupid, stupid" sagt. Niemand reagierte. Vielleicht verstanden die schwarzen Gäste des Cafés nicht, was gesagt wurde. Oder es gab andere Gründe für ihre Nichtreaktion. (In Klammern: Ja, ich sage "schwarz". Mein schwarzer Freund hat es mir erlaubt. Er nennt uns: "weiß". Da er während seines Studiums in der DDR wie auch seitdem mehr Rassismus ausgesetzt ist als wir in der Vergangenheit und Gegenwart, darf er über die Sprachregelung bestimmen. Er tut es mit dem ihm eigenen subversiven Humor. Als er mich einmal durch Berlin begleitete, bestand er darauf, mein Gepäck zu tragen. Schließlich sei er der Schwarze. [Er hätte natürlich auch sagen können, schließlich sei er ein Gentleman. Aber das wäre kein Gag gewesen.] Dafür durfte ich in seiner Wohnung in Maputo Telefondienst schieben, und er sagte den Frauen, die sich für ihn interessierten, sie sollten anrufen, damit ich meinen einzigen portugiesischen Satz sagen konnte: Sou uma amiga de Antonio de Berlim. Als die Frauen dann vorbeikamen, sahen sie zu ihrer Beruhigung, dass ich einen weißen Mann dabeihatte, und überreichten mir kleine Geschenke, wie ein aus Plastikbändern geflochtenes Armband: "to remember me". Und ich tue es. Ich erinnere mich.) Als unser Freund kam, um uns abzuholen, wollte der weiße Mosambikaner unsere Getränke bezahlen, und wir ließen es zu. Sollte doch er und nicht unser Freund die Kosten tragen.

"São negros estupidos?", schrieb ich nach dem Nacala-Erlebnis in mein Portugiesisch-Lernheft. "São brancos ignorantes?" Jedenfalls haben wir nach der Begegnung mit dem einzigen anderen Weißen während dieser Reise aufgehört, unseren Freund mit Sätzen zu traktieren wie: "Aber warum haben die Leute sechs Kinder, wenn sie sie nicht ernähren können? Warum haben sie nicht nur zwei?" Oder: "Aber warum ›halten sich‹ die Männer fünf Frauen, und wieso willigen die Frauen ein, jemandes fünfte Frau zu werden, wenn sie dann doch selbst ihre Kinder ernähren müssen und den Mann noch dazu?" Oder: "Wenn das Licht im Lift kaputt ist, wieso tauscht niemand die Birne aus?" Oder: "Warum werfen die Leute ihren Müll aus den oberen Etagen einfach hinunter, sodass er auf dem Vordach des Hauses liegen bleibt?" Wir fragten nicht einmal mehr: "Warum kannst du eigentlich nie pünktlich sein?" Der Argumentation unseres Freundes, er stimme bei den Wahlen für die, die bereits an der Macht seien, deren Familien seien vielleicht schon versorgt, hatte ich allerdings von vornherein nicht widersprochen, denn das leuchtete mir völlig ein. Mittlerweile habe ich gelernt, dass wir uns beide geirrt haben. Klientelwirtschaft ist ein Fass ohne Boden. Was das anbelangt, darf ich vor meiner eigenen Haustür kehren. Und ich kehre auch. Kehre und kehre und erreiche doch nichts oder gerade so viel, dass der Müllhaufen wenigstens nicht bis vors Fenster wächst. Wenigstens nicht bis oben hin.

Da stand ich also 25 Jahre später in São Paulo vor Astons Arbeit, sah mir die Gefallenen an, die Zusammengepferchten, die im Kreis Wandernden – überhaupt war alles in Bewegung, aber wie innerhalb eines Käfigs, als würden sie, sosehr sie auch danach strebten, nicht von der Stelle kommen – und dachte an Mosambik, das 1993 wie das ausgeplünderte Paradies aussah, das es auch wirklich war. Und dachte daran, wie dumm und nutzlos ich mich manchmal fühle. Und wie oft ich von anderen denke, sie seien dumm und nutzlos. Zu meiner Ehrenrettung sei gesagt: Ich denke das nie über mehr als eine Person gleichzeitig. Also nicht über ganze Gruppen von Menschen. Denn so dumm bin ich nicht, nicht zu wissen, dass, je größer die jeweilige Gruppe ist, umso größer auch die Chance ist, dass ich damit danebenliege. Aber was, wenn jemand die Bezeichnung für sich verwendet, die andere für ihn gefunden haben? Wenn sich Heloten Heloten nennen, Unberührbare Unberührbare und Afrikaner stupides et inutiles? Was sagt uns das über unsere Situation? Wie ließe sich das, was wir dabei empfinden, beschreiben?

Arbeiten von Aston sind, soweit ich weiß, zurzeit nicht in Deutschland zu sehen. Aber ebenfalls sehr empfehlenswert sind die des afrobrasilianischen Künstlers Paulo Nazareth in der Sammlung Boros in Berlin, darunter ein Video einer Performance am "Baum des Vergessens" in Benin (ein Anfangspunkt der Sklavenroute Richtung Amerika).

Jeder, der es einrichten kann, sollte das gesehen haben.