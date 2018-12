Kunsterlebnisse kann man in Rom eins nach dem anderen haben, das ist nun wirklich keine Kunst. Man kann von den Caravaggios in der einen Kirche zu Michelangelos Moses in der anderen spazieren oder in zehn Minuten vom Pantheon zum Campidoglio. Man könnte auch die vatikanischen Museen besuchen oder die Villa Borghese, aber das ist wegen permanenter Totalüberfüllung keine Freude, sondern tendenziell traumatisierend; wem seine seelische Gesundheit lieb ist, sollte es bleiben lassen.

Iris Hanika 56, veröffentlichte zuletzt 2015 ihren Roman Wie der Müll geordnet wird (Droschl)

Und natürlich gibt es auch abseits der Reiseführer-Routen herrliche Dinge zu entdecken! Von diesen am meisten begeistert hat mich ein Platz, der alle Elemente des Gesamtkunstwerks "Ewige Stadt" enthält, sich aber nicht durch Schönheit auszeichnet, sondern dadurch, dass er irgendwie irre ist: die Piazza di Porta Maggiore.

Das "größere Tor" ist gar nicht größer als andere, sondern erhielt seinen Namen im Mittelalter, als es noch ein Eingang in die Stadt war, und zwar der, von dem aus man am schnellsten und praktisch auf geradem Wege zur päpstlichen Basilika Santa Maria Maggiore gelangt. Für die Pilger war das gut zu wissen.

Auf diesem Platz nun befindet sich alles, was Rom, die reale, materielle Stadt Rom ausmacht:

– an Bauwerken, den Platz dominierend: ein antikes Tor; direkt daneben ein antikes Grabmal; ein antikes Aquädukt; die etwas jüngere, aber immer noch antike Stadtmauer (die Aurelianische Mauer);

– an Verkehrswegen: asphaltierte breite Straßen, die teils auf dem Platz münden, ihn teils umrunden; ein Gewirr von Straßenbahngleisen; zwei Straßenbahnhaltestellen; gleich neben dem Platz ein sehr breites Eisenbahnviadukt, auf dem nicht nur Regionalzüge, sondern auch die knallroten Freccia-Rossa-Schnellzüge aus der Stazione Termine gleiten, bevor sie Fahrt aufnehmen;

– an Kultstätten: eine Basilika der Neupythagoreer aus dem 1. Jahrhundert, die man aber nicht sieht, weil sie unter dem Platz liegt;

– an Bäumen (Rom ist eine sehr grüne Stadt): die allgegenwärtigen Pinien und Zypressen, dazu ein paar Laubbäume.

Die Porta Maggiore selbst und das Grabmal des Eurysaces direkt davor (von draußen gesehen; es stammt aus der Zeit, als die Toten außerhalb der Stadt beerdigt wurden) stehen auf einer Wiese, die von einem niedrigen Zaun umgeben ist und auf der eine Menge Müll herumliegt. Es ist Müll von der Art, die man sonst am Stadtrand findet: alte Schuhe, für immer ausgezogene Pullover, Plastiktüten. In diesem Fall handelt es sich um Zeugnisse des illegalen Marktes, der hier am Wochenende abgehalten wird. Der Markt, der Müll, die Händler, die ebenfalls als illegale Ausländer identifiziert werden, freuen weder die Kommunalverwaltung noch die Archäologen, und deswegen wurde vor Kurzem mal gründlich weggeräumt und sauber gemacht. Aber ich war vorher dort.

Wie viele Ecken dieser Platz hat, lässt sich schwer sagen, sechs oder sieben. Weil er ein Verkehrsknotenpunkt ist, hält sich hier niemand zum Vergnügen auf, sondern nur, weil er im Stau steht, auf die Straßenbahn wartet oder illegal etwas kaufen oder verkaufen will. Er ist dominiert von Autos, Motorrollern, Straßenbahnen, Zügen. Gegenüber dem Tor gibt es einige Gebäude, die, mit Berliner Augen gesehen, vermutlich alle am Ende des 19. Jahrhunderts errichtet wurden: ein großes Hotel, zwei kleinere Wohnbauten und einen großen, der in verschiedenen Farben angestrichen ist, die alle schon abblättern. Die Geschäfte im Erdgeschoss bieten Ersatzteile für elektrische Hausgeräte, Tabakwaren nebst Lottoannahme und Innenausstattung für die Wohnung (Stoffe, Lacke, Teppichböden).