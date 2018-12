Der Gedanke grenzt schon an Liebe: Man wird gemeinsam alt. Diese Band bleibt nicht stehen, biedert sich nicht an bei der Jugend, während man selbst so vor sich hinaltert, nein, man zweifelt, wächst, scheitert und revoltiert gemeinsam, alles in Würde. In dieser Hinsicht sind Tocotronic zuverlässiger als der eigene Freundeskreis.

Lucy Fricke 44, erhielt für ihren Roman Töchter (Rowohlt) 2018 den Bayerischen Buchpreis.

Die Unendlichkeit, im Januar 2018 erschienen, war ihr zwölftes Album in 25 Jahren. Wochenlang hatte ich mich darauf gefreut. Ich legte mich aufs Sofa und hörte es von Anfang bis Ende, und dann noch einmal, etwas, das ich ewig nicht getan hatte. Eine Zuflucht ist dieses Album, gleich einem Ort, an den man immer wieder fährt, weil er immer wieder guttut. Ein Zuhause, wenn man mal wieder das Gefühl hat, da draußen versteht einen niemand, und dieses Gefühl hat man ja nicht selten.

Es ist mehr als ein Album. Die Unendlichkeit ist eine autofiktionale Erzählung, chronologisch aufgebaut, ein Künstlerroman, die Geschichte des Lebens von Dirk von Lowtzow. Von sich selbst zu sprechen, ohne dabei narzisstisch zu sein, ist eine eigene Kunst, die nur wenige beherrschen. Von sich zu reden und dabei doch universell zu sein, in einer Sprache, die aufrichtig ist und ungepanzert. Dirk von Lowtzow singt über das Erwachsenwerden, das Aufbegehren, Rebellieren, das Ausbrechen und Aufbrechen. "Ich bin von Anfang an zu weit gegangen", heißt es da.

Jeder Song spielt mit und in seiner Zeit. Musik ist immer auch Erinnerung, bestimmte Lieder, Melodien katapultieren uns zurück in Erlebtes. Das kann verdammt wehtun, die ganze Vergänglichkeit kann dich eiskalt erwischen. Doch hier entsteht ein anderes, ein besseres Gefühl: Es ist schön in der Mitte des Lebens, mit allem, was wir schon überstanden und manchmal auch verloren haben. Vielleicht sind sie es wirklich, die besten Jahre, es lässt sich aus dem Vollen schöpfen, und nichts muss mehr bewiesen werden.

Abseits jeder Coolness ist das Stück Ausgerechnet du hast mich gerettet. Für mich die schönste Hymne auf Berlin, diese Stadt, in der man tatsächlich neu anfangen kann. "Du bist nicht schön, doch auch kein Biest. (...) mit deinen schiefen Zähnen und der schmalen Brust. (...) Du hast mich ins Bett gesteckt und mich endlich zugedeckt."

Noch nie fühlte ich mich in meiner Liebe zu Berlin so verstanden. Dieses Verständnis, das ist manchmal fast unheimlich. Über die Städte singt von Lowtzow, über den Tod, selbst über Ibuprofen kann der Mann einen Song schreiben, den man nicht mehr aus dem Kopf bekommt.

Das Verständnis wird schließlich grenzenlos im letzten Stück des Albums, Über mich. Und dieses Ich ist hier schon wieder jeder, zumindest möchte ich das hoffen:

"Ich hab manchmal das Gefühl, ein Hochstapler zu sein. Ich weiß nicht genau, warum.

Es ist wie ein Schwert, das über mir schwebt. Ein Gerücht, eine Andeutung."

Als ich neulich eine Lesung im Hamburger Schanzenviertel hatte, kam aus dem Publikum die Frage, welche Musik ich beim Schreiben höre: Keine, war die Antwort, ich schreibe in Stille, aber wenn ich nicht mehr schreiben kann, dann höre ich Tocotronic. Dann höre ich sehr laut Auf dem Pfad der Dämmerung. Ein Lied, das schon einige Jahre alt ist und verlässlich hilft. Danach weiß ich es wieder. "Ich will Steine werfen, Messer schärfen, Wurzeln brechen, Routen berechnen, mich zerstückeln, trotzdem lächeln, unversehens anders sprechen. (...) Ich will Steine sammeln, mich verrammeln, in mir die ganze Welt versammeln."

Nach der Lesung standen drei aufgeregte Frauen vor mir und wollten wissen, ob ich Tocotronic persönlich kenne. Nein, sagte ich, und sie riefen: Aber wir! Da müssen Sie sich doch mal treffen, der Dirk wohnt ja jetzt auch in Berlin, da werden wir mal was organisieren! Um Gottes willen, dachte ich, bitte nicht. Was zum Teufel sollte ich Dirk von Lowtzow sagen, außer: Danke. Danke für die Begleitung (durch dieses Leben).