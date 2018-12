Ich gehe ungern in Konzerte, in Galerien oder ins Theater, schon weil ich zu faul bin und lieber selber etwas mache. Ein Kunsterlebnis? Die aktuellen Großkünstler wie Jeff Koons, Cindy Sherman und Baselitz prallen an mir ab, nicht nur, weil sie unsinnig teuer sind, sondern weil ich nichts mit ihnen anfangen kann.

Hans Magnus Enzensberger Von Hans Magnus Enzensberger, 89, erschienen 2018 Überlebenskünstler. 99 literarische Vignetten und Eine Handvoll Anekdoten, auch Opus incertum (beide Suhrkamp)

Das einzig Neue, was ich mir ins Schlafzimmer hänge, sind ein paar japanische Farbholzschnitte von Utagawa Hiroshige (1797–1858). Meistens sind es Landschaften. Winzige Leute, Lastträger, die unter dem Gepäck ächzen, und hochmütige Damen, die Tee trinken. Komisch, wie manche Menschen unter einem gewaltigen Wasserfall hindurchschlüpfen. Bäuerinnen waten durch eine Furt, Handwerker taumeln über eine lange Pontonbrücke, Landstreicher zünden ein Feuer an, um einen Fisch zu braten. Viele Segelschiffe laufen gerade aus einem kleinen Hafen aus. Im Hintergrund ist ein schneebedeckter Berg zu sehen. Wenn es der Fuji ist, kostet der Druck mehr als gewöhnlich. Mit ein paar Hundert Euro ist man ansonsten auch als Anfänger dabei. Es muss ja nicht das berühmteste Motiv oder das seltenste Blatt sein. Ich kann kein Wort Japanisch. Aber das Zimmer wirkt viel größer mit solchen Aussichten.

Angenehm ist auch, dass an einem solchen Holzschnitt nicht nur ein einziger Könner beteiligt ist. Genie und Größenwahn sind diesen Künstlern fremd. Sie leiden auch nicht unter dem Zwang zur Originalität, sondern wissen ihre Vorbilder zu schätzen. Der Meister entwirft das Bild, der Holzschneider gräbt es in die Platte aus hartem Holz, und der Färber sorgt für die Nuancen und die heiklen Übergänge von sattem und wässrigem Auftrag. Der Nächste, der mit einem Stempel und einem Ideogramm den Druck signiert, ist der Verleger, der die Produktion bezahlt. Und als Letztes braucht der Druck noch die Genehmigung des kaiserlichen Zensors.

Von diesem milden Hindernis ließen sich Hiroshige und seine Mitstreiter nie abschrecken. Es gibt Hefte von ihnen, in denen sie ihre wildesten Fantasien austoben. Hiroshige macht sich über die Sitten und Lebenslügen aller Autoritäten lustig. Sein Humor ist nicht gemütlich, er verrät ein anarchistisches Temperament. Die heute populären Mangas, die einen Massenmarkt in Japan erreichen, sind von Hiroshiges comicartigen Skizzenheften inspiriert.