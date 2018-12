Emma González steht auf der Bühne und schweigt. Sie schweigt sechs Minuten und 20 Sekunden lang, so lange, wie es dauerte, bis der 19-jährige Amokläufer an ihrer Schule, der Parkland High School in Florida, endlich aufhörte, mit einem halbautomatischen Sturmgewehr um sich zu schießen. 17 Menschen sind dabei ums Leben gekommen, 14 Schüler und drei Erwachsene.

Fünf Wochen später haben sich Hunderttausende, darunter viele Jugendliche, vor dem Kapitol in Washington versammelt, um beim "March for Our Lives" für schärfere Waffengesetze zu demonstrieren. Eine von ihnen ist Emma Sullivan, eine Schülerin aus Florida. Sie ist gekommen, um sich einem Kampf anzuschließen, von dem viele in den USA sagen, er sei nicht zu gewinnen. Emma González, Überlebende des Amoklaufs und Aktivistin, ist für Emma Sullivan zum Vorbild geworden. "Ich hoffe, sie wird eines Tages Präsidentin."

Die 17-Jährige erinnert sich noch an den Tag des shootings , es war der Valentinstag. Sie saß zu Hause, als sie die Nachricht hörte. Ein Amoklauf mehr, so erwartbar, dass sie an ihrer Schule seit Jahren jeden Monat mit Lockdown-Übungen den Ernstfall simulieren. Am Abend sei sie wie geplant mit ihrem Vater ins Kino gegangen, als sei nichts geschehen, erzählt sie in einem Gespräch mit der ZEIT. Doch am nächsten Morgen beschloss Emma Sullivan, nicht länger hinzunehmen, dass Tragödien zur Normalität werden. Sie, die vorher nie politisch engagiert war, organisierte in ihrer Stadt eine Demo, an der Hunderte Jugendliche teilnahmen. Ihr Gesicht war den ganzen Abend im Lokalfernsehen zu sehen. "Es kann nicht sein, dass wir unter den Amokläufen leiden, aber nicht diejenigen sind, die etwas zu sagen haben." Worte einer Aktivistin.

Emma Sullivan glaubt, dass sich vieles ändern wird, wenn ihre Generation erst einmal wählen darf. Sie selbst wird im nächsten Jahr 18 Jahre alt. Endlich, sagt sie, "es wird Zeit".

